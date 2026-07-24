МОК отказа да разследва Инфантино

Етичната комисия към Международния олимпийски комитет (МОК) отхвърли жалбата на организацията за защита на човешките права FairSquare срещу президента на ФИФА Джани Инфантино, предаде АФП. "Етичната комисия на МОК констатира, че съгласно олимпийската харта всяка международна федерация запазва независимостта си и автономията на управление", заяви говорител на МОК, като добави, че жалбата е извън юрисдикцията на институцията.

FairSquare обяви в началото на юли, че ще сезира МОК заради "системно нарушаване на политическия неутралитет" на Инфантино, който много пъти показва близост с американския президент Доналд Тръмп. Клетвата, дадена от стотина членове на МОК, сред които и Джани Инфантино, им налага да действат "независимо от комерсиални и политически интереси".

IOC won't investigate Infantino-Trump allegations



Allegations that FIFA president Gianni Infantino breached Olympic rules on political neutrality in his dealings with U.S. President Donald Trump will not be investigated by the International Olympic Comm… https://t.co/Ybxw8ytFkz — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) July 24, 2026

"Разбираме, че ФИФА поддържа чрез футбола широка програма на инвестиране, за да възроди спорта в Газа, в Палестина, като направи спортни инфраструктури, проведе образователни дейности и проекти за развитие от високо ниво", каза говорител на МОК.

През миналия декември Инфантино връчи на Доналд Тръмп "Награда за мир" на ФИФА по време на жребия за Световното първенство. По време на Мондиала самият Тръмп се похвали, че се е обадил на Инфантино, за да може ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун, получено за червен картон.

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