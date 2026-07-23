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Канисарес иронично: Аржентинският удар е известен по футболните терени

  • 23 юли 2026 | 14:47
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Канисарес иронично: Аржентинският удар е известен по футболните терени

Ударът на Роберто Аяла, помощник на Скалони в националния отбор на Аржентина, срещу Дани Олмо след финала на Световното първенство продължава да е тема на разговор. Този път бившият вратар Сантиаго Канисарес даде своята версия за събитията. Вчера някогашният бранител на Валенсия заяви, че би се извинил на футболиста на Испания.

Бивш съотборник на Аяла във Валенсия, той коментира следното: „Разбира се, че (Аяла - бел. ред.) сгреши, и когато човек се извинява, е очевидно, че е сгрешил. Но след като се извини, смятам, че сме длъжни да простим, особено когато става въпрос за някой, който през цялата си кариера е бил голям професионалист.“

Твърдението на Аяла, че е било блъскане, а не удар, срещна противоположно мнение от Хайме Угарте, експерт по бокс, който в същото предаване заяви, че помощникът „нанася удар“: „Добре че не го удря изцяло, но... нанася удар. Случилото се е, че в крайна сметка не го удря, спира се.“

Канисарес не пропусна възможността: „Той нанася аржентински удар, който не е нито едното, нито другото, нещо по средата. Това е много известно по футболните терени, нали?“

Аяла за удара в лицето на Олмо: По-скоро беше бутане, но бих му се извинил
Аяла за удара в лицето на Олмо: По-скоро беше бутане, но бих му се извинил
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