Канисарес иронично: Аржентинският удар е известен по футболните терени

Ударът на Роберто Аяла, помощник на Скалони в националния отбор на Аржентина, срещу Дани Олмо след финала на Световното първенство продължава да е тема на разговор. Този път бившият вратар Сантиаго Канисарес даде своята версия за събитията. Вчера някогашният бранител на Валенсия заяви, че би се извинил на футболиста на Испания.

🗣️🇦🇷 Roberto Ayala, ayudante de Scaloni en la Selección Argentina, ha pedido perdón por este momento con Dani Olmo tras la final del Mundial:



"Fue más un EMPUJÓN que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Si veo a Dani le pediré DISCULPAS en persona"



"Obviamente que… — Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026

Бивш съотборник на Аяла във Валенсия, той коментира следното: „Разбира се, че (Аяла - бел. ред.) сгреши, и когато човек се извинява, е очевидно, че е сгрешил. Но след като се извини, смятам, че сме длъжни да простим, особено когато става въпрос за някой, който през цялата си кариера е бил голям професионалист.“

Твърдението на Аяла, че е било блъскане, а не удар, срещна противоположно мнение от Хайме Угарте, експерт по бокс, който в същото предаване заяви, че помощникът „нанася удар“: „Добре че не го удря изцяло, но... нанася удар. Случилото се е, че в крайна сметка не го удря, спира се.“

Канисарес не пропусна възможността: „Той нанася аржентински удар, който не е нито едното, нито другото, нещо по средата. Това е много известно по футболните терени, нали?“

Аяла за удара в лицето на Олмо: По-скоро беше бутане, но бих му се извинил

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