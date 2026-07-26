Меси заведе сина си на мач от трета дивизия

Капитанът на аржентинския национален отбор Лионел Меси направи първата си публична поява след края на Световното първенство.

39-годишният ас на „гаучосите“ беше забелязан заедно със сина си Матео на мач от третото ниво на аржентинския шампионат между отборите на Леонес от Росарио и Сентрал Кордоба.

VISITA DE LUJO 🤩🔟



Leo Messi dijo presente para alentar a Leones de Rosario frente a Central Córdoba, por la fecha 21 de la Primera C.



📹 Leones de Rosario pic.twitter.com/UmesdTd506 — TyC Sports (@TyCSports) July 25, 2026

Меси беше посрещнат топло от феновете. Когато аржентинецът забеляза, че е сниман от камери, той се усмихна и помаха на събралите се, показвайки, че е в добро настроение. Пред входа на стадиона се беше събрала голяма тълпа от привърженици, нетърпеливи да видят своя идол.

Това е първата публична поява на Меси след Мондиал 2026, където Аржентина стигна до финала, но загуби от Испания след продължения. Той още не се е присъединил към клубния си тим Интер Маями, като ще пропусне и Мача на звездите вя МЛС.

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