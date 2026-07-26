Ще се върне ли на върха световният шампион във Формула 1

Ландо Норис с Макларън спечели вчера първата си квалификация като световен шампион и за втори пореден уикенд демонстрира много силно представяне. Шампионът и неговият MCL40 бяха много силни и на „Спа“, а сега и на доста по-бавната и спъната „Хунгароринг“.
Норис измъкна полпозишъна с едва 12 хиляди от секундата, но наказанията след квалификацията пренаредиха по интересен начин стартовата решетка.
Ландо Норис спечели първата си квалификация за 2026 с аванс от 0,012 секунди
Преместените с по три места назад Люис Хамилтън и Андреа Кими Антонели ще трябва да се потрудят повече, за да се върнат в челото днес, а край Будапеща изпреварванията не са лесни.
Наказания за Хамилтън и Антонели за старта на Гран При на Унгария
Макларън демонстрираха скорост от самото начало на уикенда и в състезателни условия Норис ще трябва да демонстрира дали тимът се е справил с другия важен проблем на колата – износването на гумите.
В същото време Шарл Леклер, който се озова на първа редица след наказанието на Хамилтън, сега получава шанс да оглави колоната в спринта към първия завой и оттам нататък да търси инициативата за победата.
Шампионът: Много съм щастлив, че отново съм на върха
Джордж Ръсел стартира днес с нов двигател след поредицата проблеми от началото на уикенда, а това ще е предимство, дори на бавното унгарско трасе. Вчера Арвид Линдблад го демонстрира в квалификацията, като използва новия си мотор, за да стигне без проблеми до топ 10, въпреки че завъртя 3 обиколки в последната свободна тренировка.
Гран При на Унгария във Формула 1 стартира днес в 16:00 часа българско време и ще може да я следите на живо на sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg