Тръмп искал Инфантино за шеф на ... ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искал шефът на ФИФА Джани Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН. Това шокиращо твърдение се съобщава от консервативния американски вестник „Ню Йорк пост“ и италианската новинарска агенция АНСА, като те се позовават на представители от антуража на Тръмп.

Американският лидер оценил високо начина, по който Инфантино е организирал Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. След края на световното първенство Тръмп дори заяви, че това е било най-страхотното Световно първенство по футбол, организирано някога досега.

Trump wants to nominate FIFA boss Gianni Infantino for UN secretary-general following World Cuphttps://t.co/wHp0hYzU60 pic.twitter.com/99dIrDrUSC — New York Post (@nypost) July 21, 2026

През декември ФИФА учреди и своя награда за мир, която присъди на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир. Американският президент смятал също, че Инфантино е уважаван от всички по света и има невероятната способност да обединява хората - твърдение, което със сигурност поне в Европа мнозина биха оспорили.

Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар, португалеца Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който пет постоянни членове имат правото на вето.

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Не е ясно дали самият Инфантино би искал да заеме този пост, отбелязват двете медии, като е доста по-вероятно той да предпочете да остане на сегашния си пост като президент на ФИФА.

Относно идеята на Тръмп Инфантино да бъде следващ генерален секретар на ООН Паоло Дзамполи, италиано-американски бизнесмен и емисар на Тръмп за глобалните партньорства, каза, че само американският президент може да има такова гениално хрумване. Според Дзамполи Инфантино би свършил страхотна работа като генерален секретар. Дзамполи добавя, че между ръководния пост на ФИФА и този на генерален секретар на ООН има много общо. Дзамполи е личен приятел на Инфантино.

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Тръмп често пъти е критикувал ООН за липсата на ефективност и за неспособност да спре войните по света. В началото на настоящата година американският лидер учреди нов орган, наречен Съвет за мир, за който редица анализатори предположиха, че би могъл да се превърне в конкурентна на ООН организация, отбелязва „Ню Йорк пост“.

Сега начело на ФИФА Инфантино получава около 6 милиона долара годишно. Ако бъде избран за генерален секретар, би получавал едва около 418 000 долара на година. Засега Инфантино не е коментирал информациите относно тази идея на Тръмп. Той вече е заявил намерение да се кандидатира за преизбиране начело на ФИФА.

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Обичайно постът на генерален секретар на ООН се определя на ротационен принцип и се очаква, че тази година ще бъде избран кандидат от Латинска Америка, тъй като от този регион генерален секретар е бил последно Хавиер Перес де Куеляр от Перу в периода 1982-1991 г. Засега сред кандидатите за ООН са бившата чилийска президентка Мишел Бачелет, която е социалистка и която се очертава да се сблъска със съпротивата на САЩ, и аржентинецът Рафаел Гроси, който е начело на Международната агенция за атомна енергия

По време на Мондиала Инфантино и ФИФА се оказаха забъркани в сериоозен скандал относно отменен червен картон на американския нападател Фоларин Балогун след намеса на Тръмп.

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