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Шеф в американския футбол: Сделката на Инфантино с Тръмп опетни най-голямата сцена на футбола

  • 19 юли 2026 | 18:51
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Вицепрезидентът на Американската федерация по футбол Нейтън Голдбърг Крение отправи доста сериозни критики към президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп. Кхопес Крение успехът на Световното първенство в Северна Америка е въпреки двамата лидери.

Той обвини Инфантино в това, че е направил футбола съюзник на Тръмп. "Докато Световното първенство ще остане като огромен комерсиален успех, няма достатъчно пари, които някога да изтрият моралното петно от това,че войните на Тръмп получиха благословия в името на футбола. Да, важно е за ФИФА да гради добри взаимоотношения с всяко правителство на страна домакин, но Инфантино многократно прекрачи границата между професионализъм и подмазване", е мнението на Крение, изразено пред "Гардиън".

"Почти откакто има световон първенство, политици се опитват да легимитизират техните национални проекти на глобална сцена за сметка на ФИФА. През 1934 г. това беше Италия на Мусолини, а през 1978 военната хунта на Аржентина. Този път обаче президентът на ФИФА е този, който е готов да жертва репутацията на спорта.

Миналата седмица позволи личните му отношения с Тръмп да влияят върху решението за наказнието на нападателя на САЩ Фоларин Балогун. Миналата година лично създаде и даде "награда за мир" на човек, който безсрамно се наслаждава на военното заплашване. Само месеци, след като получи тази награда, измислена специално за него, Тръмп се зае да сменя режима във Венецуела, заплаши с военен конфликт съюзници на НАТО и започна война с Иран", се казва още в позицията на Нейтън Голдбърг Крение.

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Снимки: Imago

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