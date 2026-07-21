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Франция ще подкрепи Инфантино за нов мандат, защото иска Мондиал 2038

  • 21 юли 2026 | 17:09
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Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало ще гласува за Джани Инфантино по време на очакваното му преизбиране начело на ФИФА през март 2027 г., твърди “Екип”. Без да е негов безрезервен поддръжник, Диало не желае да влиза в конфликт с шефа на световния футбол, особено предвид амбициите на Франция да кандидатства за домакинство на Мондиала през 2038 г.

Това със сигурност ще бъде един от най-предвидимите избори в историята. След като вече изкара два мандата начело на Международната футболна федерация, Джани Инфантино се очаква да бъде преизбран отново през март 2027 г. По време на генералната асамблея световната централа трябва да определи своя нов президент и освен ако не настъпи огромна изненада, това отново ще бъде роденият в Швейцария функционер от италиански произход.

На поста от февруари 2016 г., наследникът на Сеп Блатер засега е единственият кандидат за собственото си преизбиране. Малко вероятно е в следващите месеци да се появи сериозен опонент, който да се изправи срещу Инфантино. Общителен, полиглот и щедър към своите поддръжници, 56-годишният ръководител разшири влиянието и властта си в четирите краища на планетата през последните години. Това насърчава повечето участници да застанат зад него.

Според „Екип“ Диало ще бъде сред подкрепящите го. Без да е негов „безусловен поддръжник“, президентът на Френската футболна федерация (ФФФ) ще му даде своя глас, воден от „предпазливост“ и „прагматизъм“. Въпреки че го критикува преди Мондиал 2026, определяйки премиите за федерациите като твърде ниски в сравнение с тези от последното Световно клубно първенство, Диало не желае да влиза в открита конфронтация с Инфантино.

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