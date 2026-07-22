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Победата на Испания беше смазваща, впечатлен е Роналдо

  • 22 юли 2026 | 13:33
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Световният шампион с Бразилия Роналдо е поредната голяма фигура, която споделя възхищението си от играта на новия първенец на планетата Испания. Феномена дори беше на трибуните в Ню Джърси при успеха с 1:0 над Аржентина във финала.

“Това беше исторически ден, както в спортно отношение, защото Испания доминираше от началото до края, както и очаквах, така и по други причини. Испания не успя да вкара головете, които заслужаваше, и не спечели с разликата, която очаквах, но доминацията им беше абсолютна през целия двубой”, коментира Роналдо в профила си в “ТикТок”

Бившият нападател е категоричен още, че Испания е нанесла тежко поражение на Аржентина: „Беше смазващо. Разликата в класите между Испания и Аржентина е много голяма. Дори с Меси в състава си, те не успяха да им се противопоставят. Аржентина не се бори с голям хъс, което беше силната им страна през целия турнир. Един талантлив играч може да спечели мач, но за да спечелиш Световно първенство, ти е нужна силата на отбора, каквато има Испания. Те играят като едно цяло, всеки е важен.“

Относно представянето на Аржентина по време на целия Мондиал, Роналдо добави: „Те никога не играха добър футбол, просто се бореха с много хъс, не играха красиво. Испания има своето ДНК, красивата игра. Бразилският „Жога Бонито“ вече е в миналото, а начинът, по който играе Испания сега, е най-добрият.“

Попитан за Родри, бразилецът заяви: „Той е кандидат номер едно за „Златната топка“. Беше най-изявеният играч на Испания на това Световно първенство, а това тежи много при определянето на победителя. Може да я спечели отново.“

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