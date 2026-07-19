Феновете на финала с протест срещу Тръмп и Инфантино

Футболни фенове стартираха уникална форма на протест срещу американския президент Доналд Тръмп и шефа на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино по време на неделния финал на Световното първенство през 2026 г. между Испания и Аржентина.

На зрителите, пътуващи до стадион „МетЛайф“ в Ню Йорк и Ню Джърси за мача, бяха раздадени червени картони. Организаторите на протеста вярват, че феновете ще покажат червени картони по време на церемонията по връчване на победния трофей, демонстрирайки гнева си към Тръмп и Инфантино. Двамата трябва заедно да връчат трофея на капитана на победилия отбор след финала.

Червените картони съдържаха QR код, водещ до платформата finalredcard.com, която даваше инструкции на феновете кога да ги вдигнат. „След преглед, поради политическа корупция и злоупотреба с президентския пост, решението е: червен картон!“ – гласеше уебсайтът, имитирайки съобщението на съдията след преглед на ситуацията на видео.

Тръмп и Инфантино вече бяха освиркани мощно от привържениците на стадиона по време на церемонията по откриването на финала.

#AHORA Donald Trump sufrió un abucheo descomunal por prácticamente todos los asistentes a la final del Mundial de Fútbol tras asistir al partido Argentina - España y anunciarse su presencia. pic.twitter.com/5WkRaLM7R6 — Redpres.com Noticias 🌎 (@RedpresNoticias) July 19, 2026

Двамата бяха подложени на остри критики през последните дни, след като ФИФА отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун след червен картон, което му позволи да играе в осминафиналите на Световното първенство срещу Белгия.

Отмяната на наказанието – безпрецедентна в съвременната история на Световните първенства – последва телефонен разговор между Тръмп и Инфантино. Шефът на ФИФА се защити, че този разговор не е повлиял на решението. САЩ, с Балогун в състава, в крайна сметка загубиха от Белгия с 1:4.

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