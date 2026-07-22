Аржентинската футболна асоциация опроверга информациите, че президентът Клаудио Тапия е бил задържан в САЩ

Аржентинската футболна асоциация (АФА) опроверга информации на медии в САЩ, че нейният президент Клаудио Тапия и финансовият директор Пабло Товиджино са били привикани от властите в САЩ и че са им конфискувани мобилните устройства.

Медии в САЩ твърдят, че агенти на ФБР са задържали Тапия преди чартъра на националния отбор от Ню Йорк. От АФА обаче казват, че това се е случило не с Тапия или Товиджино, а с трето, неназовано лице.

🚨📄 ACLARACIÓN Y COMUNICADO OFICIAL DE AFA: "El documento al que hacen referencia no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino"



"La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados… pic.twitter.com/PD5IzPy4Xl — Diario Olé (@DiarioOle) July 22, 2026

Призовката е била към друг човек, който трябва да се яви пред съдебните власти и да предостави документи за комуникация с няколко души, включително служители на АФА.

"Инфобае" твърди, че американците разследват търговски договори на федерацията за повече от 300 милиона долара, в които има съмнения за пране на пари.

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