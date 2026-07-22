Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Аржентинската футболна асоциация опроверга информациите, че президентът Клаудио Тапия е бил задържан в САЩ

Аржентинската футболна асоциация опроверга информациите, че президентът Клаудио Тапия е бил задържан в САЩ

  • 22 юли 2026 | 23:51
  • 590
  • 0
Аржентинската футболна асоциация опроверга информациите, че президентът Клаудио Тапия е бил задържан в САЩ

Аржентинската футболна асоциация (АФА) опроверга информации на медии в САЩ, че нейният президент Клаудио Тапия и финансовият директор Пабло Товиджино са били привикани от властите в САЩ и че са им конфискувани мобилните устройства.  

Медии в САЩ твърдят, че агенти на ФБР са задържали Тапия преди чартъра на националния отбор от Ню Йорк. От АФА обаче казват, че това се е случило не с Тапия или Товиджино, а с трето, неназовано лице. 

 Призовката е била към друг човек, който трябва да се яви пред съдебните власти и да предостави документи за комуникация с няколко души, включително служители на АФА.

"Инфобае" твърди, че американците разследват търговски договори на федерацията за повече от 300 милиона долара, в които има съмнения за пране на пари. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Динамо (Минск) с луд обрат в Баку, очаква се интересен реванш, който ще е в Стара Загора

Динамо (Минск) с луд обрат в Баку, очаква се интересен реванш, който ще е в Стара Загора

  • 22 юли 2026 | 21:26
  • 7614
  • 1
Президентът на африканския футбол Патрис Моцепе подкрепи Инфантино за нов мандат

Президентът на африканския футбол Патрис Моцепе подкрепи Инфантино за нов мандат

  • 22 юли 2026 | 21:22
  • 907
  • 1
Ново попълнение донесе победата на Тотнъм на старта

Ново попълнение донесе победата на Тотнъм на старта

  • 22 юли 2026 | 21:13
  • 2680
  • 0
Любопитни резултати в поредната порция мачове от втория квалификационен кръг в ЛК

Любопитни резултати в поредната порция мачове от втория квалификационен кръг в ЛК

  • 22 юли 2026 | 23:55
  • 7693
  • 2
Лапорта е горд от приноса на футболистите на Барса за световната титла

Лапорта е горд от приноса на футболистите на Барса за световната титла

  • 22 юли 2026 | 21:08
  • 766
  • 0
Първият тур от втория кръг в ШЛ завърши с три мача и вълнуваща българска вечер

Първият тур от втория кръг в ШЛ завърши с три мача и вълнуваща българска вечер

  • 23 юли 2026 | 00:21
  • 5296
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

  • 22 юли 2026 | 22:22
  • 121467
  • 426
Веласкес: Иска ми се да победим и с 20:0, но противникът е много добър

Веласкес: Иска ми се да победим и с 20:0, но противникът е много добър

  • 22 юли 2026 | 22:55
  • 8704
  • 15
ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

  • 22 юли 2026 | 23:21
  • 25489
  • 49
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

  • 22 юли 2026 | 18:25
  • 27555
  • 99
Александров: Съжалявам, че не успяхме да вземем мача

Александров: Съжалявам, че не успяхме да вземем мача

  • 22 юли 2026 | 23:40
  • 1232
  • 0
Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 55352
  • 72