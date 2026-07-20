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Инфантино: Това първенство счупи всички рекорди

  • 20 юли 2026 | 09:38
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Инфантино: Това първенство счупи всички рекорди

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не скри задоволството си от провеждането на Мондиал 2026 и определи турнира като невероятен. Според него световното първенство е надминало всички очаквания и е счупило рекордите във всяко отношение. Той отличи представянето на двата финалиста Испания и Аржентина, като според него „Ла Фурия“ напълно е заслужено спечели световната титла. Президентът на ФИФА обаче подчерта, че успехът е резултат от работата на всички, които са били ангажирани с организацията на турнира.

„Успяхме да зарадваме милиони хора в Америка и по целия свят. Видяхме уникални сцени с фенове по стадионите и улиците – в САЩ, Канада, Мексико и навсякъде по света. Това ни напомня, че футболът на световното първенство не е просто състезание. Той обединява света и може да го направи малко по-добър. Счупихме всеки възможен рекорд“, гордо каза Инфантино.

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Инфантино обърна внимание и на головото шоу, като посочи, че са отбелязани над 300 попадения – почти по три на мач.

„Всички най-големи звезди се представиха изключително – Родри, който беше най-добрият играч на турнира, Лео Меси, Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд, Хари Кейн и Джуд Белингам. Появиха се и нови играчи и красиви истории. Не можеш да напишеш сценарий за по-перфектно Световно първенство. Мисля, че трябва да измислим нови думи, с които да опишем успеха на този турнир“, заяви президентът на ФИФА.

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Инфантино вече гледа и към следващото специално издание на турнира. Световното първенство през 2030 година ще отбележи 100-годишнината от първия Мондиал и ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, с юбилейни мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай.

„Ще видим дали отново ще бъдем с 48 отбора или може би с 64. Ще обсъдим и анализираме това. Ще видим дали ще има паузи за хидратация и дали правилото за засада ще бъде променено, за да се даде още по-голямо предимство на нападателите“, каза Инфантино.

Той подчерта и най-важното послание, което според него е оставил Мондиал 2026 – способността на футбола да обединява хората.

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