Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Де ла Фуенте: Предупредих да не се поддаваме на футбола на аржентинците

Де ла Фуенте: Предупредих да не се поддаваме на футбола на аржентинците

  • 23 юли 2026 | 13:29
  • 1024
  • 0

Селекционерът на световния шампион Испания Луис де ла Фуенте е убеден, че тимът му е превъзхождал убедително този на Аржентина във финала на турнира. Европейците се наложиха с 1:0 след продължения, с което за втори път в историята вдигнаха безценния трофей.

“Не ми се е налагало да гледам финала отново, но усещането беше, че бяхме много по-добри - заяви наставникът в гостуването си в офиса на “Ас” - Преди четири години, при предишното ми посещение, не очаквах да стигна дотук, но пътят се извървява стъпка по стъпка.“

“Напълно разбирам, че аржентинците търсеха дузпите, особено след изгонването (на Енцо Фернандес - бел.ред.). За нас беше ясно, че трябва да играем нашата си игра. Това беше посланието, което казах на играчите. Да играем по нашия начин, защото в техния футбол те са по-добри, не можем да се поддаваме“, добави селекционерът.

“Когато Феран Торес вкара, усетих нещо много близко до щастието; а когато вдигнах купата, се почувствах доволен, удовлетворен и горд. И щастлив заради страната. Опитвам се да бъда справедлив, когато виждам злонамерени критики. Животът след това ти дава възможности, затова се радвам особено за Феран. Неговата история ми напомня за Мората. Пред лицето на несправедливостта той каза: ето ме и мен.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нов проблем пред Олисе: гонят го от квартирата в Мюнхен

Нов проблем пред Олисе: гонят го от квартирата в Мюнхен

  • 23 юли 2026 | 09:47
  • 3678
  • 7
Глас против: Гуардиола не е италианец, няма как да води “скуадра адзура”

Глас против: Гуардиола не е италианец, няма как да води “скуадра адзура”

  • 23 юли 2026 | 09:23
  • 2025
  • 3
Интересни дуели в квалификациите на Лига Европа

Интересни дуели в квалификациите на Лига Европа

  • 23 юли 2026 | 07:15
  • 3178
  • 1
Лига на конференциите: 40 мача в един ден – кои са най-интересните?

Лига на конференциите: 40 мача в един ден – кои са най-интересните?

  • 23 юли 2026 | 07:00
  • 4083
  • 0
Гризман започна с головете зад Океана

Гризман започна с головете зад Океана

  • 23 юли 2026 | 06:47
  • 10539
  • 1
Суарес засенчи Левандовски в дебюта на поляка в МЛС

Суарес засенчи Левандовски в дебюта на поляка в МЛС

  • 23 юли 2026 | 06:22
  • 15369
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 16249
  • 130
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 10826
  • 21
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 6832
  • 13
Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

Трансфер №2: Барселона обяви и "куршума" Адейеми

  • 23 юли 2026 | 13:44
  • 4979
  • 5
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 6907
  • 16
От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 3730
  • 4