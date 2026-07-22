Аяла за удара в лицето на Олмо: По-скоро беше бутане, но бих му се извинил

Помощник треньорът на Аржентина Роберто Аяла беше един от главните участници в мелето след края на финала на Мондиала, което помрачи началото на празненствата на Испания. От Буенос Айрес той даде интервю за „Валенсия Кепитъл Радио“ след удара, който нанесе на Дани Олмо на терена. Бившият централен защитник, който остави страхотни спомени с престоя си във Валенсия, призна грешката си и заяви, че би искал да се срещне с играча на Барселона, за да му се извини лично.

Argentina assistant coach Roberto Ayala hit Dani Olmo in the face out of nowhere 🤮



What a disgusting behaviour. Olmo is 28 while he's 53! pic.twitter.com/lPURafP9NI — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026

“Жалко е и човек трябва да поеме отговорност за действията си на терена - призна асистентът на Скалони. - Когато мачът свърши, видях, че има сбиване в центъра на игрището и отидох, за да не завършва всичко по този начин, защото ние не сме такива. Поемам отговорност за това, което направих. Намерението ми беше просто да отида и да разтървавам. Понякога се случват неща, когато пулсът ти е хиляда... и това не е извинение. Не мога да правя такова нещо, независимо какво са ми казали. Влязох да разтървавам. Тези неща трябва да се прекратят веднага. Беше по-скоро бутане, отколкото удар. Беше реакция на нещо, което казаха, но ако видя Олмо, ще му се извиня лично. Напоследък има известна враждебност към нашия национален отбор. Искаха отборът ни да не се справи добре. Ние играем за нашия народ. На позицията, която заемам, не мога да си позволя чувствата да променят действията ми. Съжалявам.“

Иначе Аяла поздрави Испания и отхвърли теориите за конспирация: „Те бяха по-добри и заслужени носители на световната купа. Ние показахме само част от играта си, защото може би нямахме в краката си силите от 2022 г. Трябва да поздравим Испания. Те бяха по-добри и ни надиграха. Това беше още един урок за нас. Испания игра красив футбол, който се харесва на много хора. В съблекалнята не е имало нищо, просто имаше един отбор, който игра по-добре, беше по-силен и спечели.“

Относно изгонването на Енцо Фернандес и съдийството, той заяви: „Реферът си изигра своя мач. Не знам как да го оценя. Не отсъди дребните нарушения. Имаше фаулове, които подмина. Мисля, че прибърза с първия жълт картон. Вторият е при доста фронтална ситуация, която е за жълт картон заради силата на влизането. Не можем да изпадаме в оправдания, че съдията е бил слаб. Мисля, че ръководейки финала, се справи добре.“

“След такъв мач са ти нужни няколко дни. Получихме невероятно посрещане от хората, с цялата обич, която ни показаха, и това успокоява нещата. Но продължаваш да преиграваш мача в главата си, да го гледаш и анализираш. По време на обратния полет бяхме заедно, почти не спахме и говорихме за двубоя и за целия цикъл. В крайна сметка, като се тегли чертата, свършеното през тези почти осем години начело на националния отбор е положително”, завърши Аяла.

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