Аржентинците ще съдят за неверни обвинения в социалните мрежи

Аржентина завърши като вицешампион на Световното първенство, след като загуби финала от Испания. Въпреки това южноамериканският отбор трябваше да се справя с опити в социалните мрежи да се омаловажат постиженията му с напредването във всяка фаза на турнира. Тези нападки често приписваха успехите на предполагаеми съдийски облаги, в повечето случаи без никакви основания. По този начин организираната медийна кампания срещу националния отбор на Аржентина изглежда е била доста очевидна, поради което Аржентинската футболна асоциация (АФА) е решила да предприеме правни действия, съобщава аржентинското издание „Ла Насион“.

Ето какво още недоволстват от “Ла Насион”: Докато в мача срещу Алжир се коментираше спорно потенциално изгонване на Лионел Меси за настъпване по прасеца на Манди, не се обърна внимание на неправилно отменения първи гол на аржентинската звезда поради грешка в полуавтоматичната система за засада. Това беше само първият кръг от груповата фаза, но тенденцията не се подобри. Още на осминафиналите някои гласове се опитаха да анализират прекалено ситуациите, за да внушат съдийско покровителство към „албиселесте“ заради неотсъден фал в добавеното време, въпреки че всъщност нямаше никакъв контакт.

MEME: É obviamente para dar risada 🤣🤣



OBS: A Argentina mereceu ganhar hoje, é difícil dizer isso 🤡, mas é a realidade, A seleção Argentina lutou a "batalha" e venceu com bravura, coragem, intensidade, sagacidade, força etc. 😃 Espero que a Espanha não cometa os erros que… — Dan Times (@dantimes) July 15, 2026

Въпреки това кампанията в социалните мрежи ескалира по време на осминафиналните и четвъртфиналните двубои, главно заради неоснователните оплаквания на Египет. Египтяните не успяха да признаят очевидното настъпване срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката, която завърши с отменен техен гол. Освен това те необяснимо поискаха дузпа за ситуация със Салах, за която дори бившият играч на Ливърпул не претендира, преди контраатаката да доведе до гол за съперника. В следващия кръг Швейцария остана с човек по-малко след изгонването на Емболо, който симулира фал от Паредес с явна проява на „падане“ – действие, което ВАР коригира, прилагайки нов протокол, въведен на това Световно първенство. Така, ако имаше някаква полемика около червения картон на швейцарския нападател, тя трябваше да се съсредоточи върху правилника, а не върху предполагаеми облаги за Аржентина.

Във всички споменати ситуации имаше общ знаменател – голямото им разпространение в социалните мрежи, за да се създаде впечатление с всички възможни средства, че състезанието е манипулирано. Този факт може да изглежда незначителен, но в съвременното общество, където поколенията са склонни да приемат за истина това, което виждат в социалните мрежи, дори без да гледат мачовете, подобна кампания за дискредитиране успява да навреди на публичния имидж на един отбор.

The meme is clever satire, but claims of FIFA rigging the 2026 World Cup for Messi/Argentina are conspiracy theories without hard proof.



Controversial calls have gone Argentina's way (notably vs Egypt in the Round of 16, with VAR disputes and Egypt's coach accusing bias to keep… — Notes by Dehran (@DehranNotes) July 19, 2026

Поради тази причина, след края на турнира, АФА реши да предприеме мерки срещу онези, които са отправяли неверни обвинения, разпространявали са манипулирани изображения, непроверени твърдения и неоснователни нападки. Това ще важи независимо дали разпространителите на съдържанието са големи медии, акаунти в Х или страници в Инстаграм. Според информацията на „Ла Насион“ правният екип на Аржентинската футболна асоциация вече събира доказателства, екранни снимки, публикации и всичко необходимо.

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