Инфантино предизвика полемика с признание, че подкрепя Аржентина

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се превърна в тема за разгорещени дискусии в социалните мрежи заради свое изявление пред аржентинската телевизия „ДСпортс“. Коментарът му дойде непосредствено след емоционалния двубой между световния шампион Аржентина и Кабо Верде.

В изявлението си Инфантино похвали Лионел Меси и останалите големи звезди, които блестят на терена, но завърши с фраза, която предизвика множество коментари: "Прегръдки за цяла Аржентина и поздравления, защото сърцето тази вечер... дори и на неутралните, които бяхме и за двата отбора. Беше грандиозно.“

FIFA President Gianni Infantino says he suffered with Argentina while watching the Cabo Verde game. pic.twitter.com/P9eWb8dbqd — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 4, 2026

Начинът, по който беше формулирано изречението, накара мнозина да го изтълкуват като признание, че лидерът на световния футбол всъщност е подкрепял аржентинския отбор.

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Снимки: Imago