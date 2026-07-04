Инфантино предизвика полемика с признание, че подкрепя Аржентина

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се превърна в тема за разгорещени дискусии в социалните мрежи заради свое изявление пред аржентинската телевизия „ДСпортс“. Коментарът му дойде непосредствено след емоционалния двубой между световния шампион Аржентина и Кабо Верде.
В изявлението си Инфантино похвали Лионел Меси и останалите големи звезди, които блестят на терена, но завърши с фраза, която предизвика множество коментари: "Прегръдки за цяла Аржентина и поздравления, защото сърцето тази вечер... дори и на неутралните, които бяхме и за двата отбора. Беше грандиозно.“
Начинът, по който беше формулирано изречението, накара мнозина да го изтълкуват като признание, че лидерът на световния футбол всъщност е подкрепял аржентинския отбор.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago