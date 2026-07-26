Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Локомотив (Пловдив) и Септември се изправят един срещу друг в двубой от втория кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Локомотив“ е от 21:15 часа и ще бъде ръководена от Волен Чинков.

„Смърфовете“ започнаха сезона със загуба от Лудогорец при визитата си в Разград и са амбицирани да запишат първи точки в елита пред собствена публика.

Във вчерашния ден Локомотив (Пловдив) навърши 100 години от своето създаване и това е още един допълнителен стимул за Косич и неговите възпитаници да отбележат този вековен празник с положителен резултат.

100 години Локомотив (Пловдив)

Септември пък от своя страна навакса изоставане срещу Арда на националния стадион „Васил Левски“ и успя да достигне до точката в дебюта на Фрейташ начело на тима.

Франсиско Политино няма да вземе участие в този двубой за Локомотив след като разтрогна договора си с клуба по взаимно съгласие. В средата на седмицата пък пловдивчани обявиха своето второ ново попълнение до момента – бразилският защитник Матеус Брито. Все още не е ясно дали отборът ще успее да го картотекира за мача със Септември.

Локомотив (Пд) привлича бразилец

Септември по всичко изглежда, че и в този мач ще бъде без основния си голмайстор Бертран Фурие, който е пред трасфер в друг клуб и не попадна в групата за мача с Арда. Под въпрос за двубоя на „Лаута“ е юношата на клуба Преслав Георгиев, който беше сменен принудително в средата на първото полувреме срещу Арда.

Локомотив (Пловдив) – Септември

Начало: 21:15

Съдия: Волен Чинков

Стадион: „Локомотив“, Пловдив

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