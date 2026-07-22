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Бивш германски национал за Паредес и Молина: Бих ги наказал и двамата за по година

  • 22 юли 2026 | 13:33
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Поведението на някои от националите на Аржентина след загубения световен финал с Испания продължава да е централна тема в европейската спортна преса, а негативните коментари по адрес на южноамериканците не спират.

Бившият германски национал Дитмар Хаман е поредният, който се изказа, като настоява за сериозни наказания за аржентинските играчи, тръгнали да се бият с испанските футболисти. По-конкретно става въпрос за Леандро Паредес и Науел Молина, които атакуваха физически Гави, Ерик Гарсия и Родри.

52-годишният бивш играч на Байерн (Мюнхен) и Ливърпул коментира поведението на двамата "гаучоси" пред Sку Sport Austria, като поиска строги санкции за тях. „Бих ги наказал и двамата за една година и след това бих ги оставил да решат дали искат да се върнат. Но подобно поведение е неприемливо“, заяви Хаман, цитиран и от "Мундо Депортиво".

Той добави: „Това трябва да бъде наказано и не трябва да има никаква снизходителност. Бих ги отстранил и двамата за 12 месеца“.

Гави няма лоши чувства към аржентинците въпреки изстъпленията на "гаучосите" след финала
Гави няма лоши чувства към аржентинците въпреки изстъпленията на "гаучосите" след финала

В заключение Хаман коментира, че с действията си играчите са нанесли сериозни щети на репутацията, която отборът им е изградил. „Те унищожиха голяма част от доброто име, което бяха спечелили, разбира се, до голяма степен благодарение на Меси“, завърши той.

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