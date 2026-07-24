Отаменди се оттегли от националния отбор

Николас Отаменди сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. 38-годишният централен защитник обяви оттеглянето си от "гаучосите" в профила си в Instagram с кратко видео, напомнящо най-добрите му моменти с фланелката на "албисилесте" и текст, отправящ благодарности към всички, които са го подкрепяли до този момент.

"Днес трябва да напиша най-трудните думи в цялата си кариера.



От съвсем малък мечтаех да нося фланелката на аржентинския национален отбор; това беше най-голямата привилегия, която футболът ми е давал. Защитавах я с душата си, с гордост и с отговорността да знам какво означава тя за милиони аржентинци.



Съдбата отреди последният ми мач да бъде финал на Световното първенство. Не беше резултатът, който искахме, но си тръгвам с високо вдигната глава, знаейки, че този отбор се бори до последната секунда.



Тръгвам си спокоен, че съм дал всичко. Никога не съм пестил и капка усилия, никога не съм спирал да вярвам и никога не съм спирал да чувствам тази фланелка като най-голямата чест в живота си.



Благодаря на аржентинските фенове. Благодаря ви за безусловната ви любов, за всяко знаме, за всяка песен, за това, че бяхте с нас в добрите времена и най-вече в най-трудните. Вие ни карахте да чувстваме, всеки път, когато свиреше химнът, че не сме просто единадесет играчи, а милиони, защитаващи една и съща мечта.



Благодаря на семейството ми. Те бяха моето убежище във всяко падане и моята сила във всяко предизвикателство. Те издържаха разстоянията, отсъствията, сълзите и разочарованията. Никога не съм извървяла този път сама; правехме всяка стъпка заедно.



И на тези, които все още носят тази фланелка днес, искам да кажа нещо от дъното на сърцето си: никога не спирайте да вярвате. Ще има удари, които изглеждат невъзможни за преодоляване, но тази фланелка винаги възнаграждава тези, които я защитават със смирение, жертвоготовност и любов. Дръжте главите си високо, продължавайте да се борите и не позволявайте на поражението да ви открадне надеждата. Убеден съм, че следващата глава от нашата история ще бъде ваша.



Днес се сбогувам с аржентинския национален отбор, но с огромна гордост, че представлявах страната си. Защото титлите остават в историята, но любовта към тези цветове трае цял живот.



Благодаря ти, Аржентина. Благодаря ти, че ми позволи да сбъдна мечтата да бъда световен шампион и да нося най-красивата фланелка в света.



Сбогом, Отбор!"

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Николас Отманеди си тръгва от националния отбор като носител на една световна титла от Мондиал 2022 в Катар и два триумфа на Копа Америка през 2021, 2024. Неговият последен мач с фланелката на Аржентина бе финалът на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, загубен от Испания с 0:1.

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