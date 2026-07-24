Президентът на Аржентина защити "гаучосите": Завиждат ни, забележими сме и добри в почти всичко

Президентът на Аржентина Хавиер Милей се присъедини към полемиките относно националния отбор и представянето му на Мондиал 2026 . с няколко публикации в социалните мрежи.

Държавният глава публикува в Instagram изображения с послания като: „Имаш ли врагове? Това означава, че някога си защитавал нещо. Ние защитаваме Аржентина“ и „Проблемът с Аржентина е, че сме забележими, не оставаме незабелязани, завиждат ни и сме добри в почти всичко“.

🇦🇷🔥 Milei responde a críticas contra Argentina



🗣️ El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció sobre la polémica generada alrededor de la selección argentina durante el Mundial 2026, luego de que compartiera en redes sociales mensajes en los que afirmó que las… pic.twitter.com/DbTVdJb16c — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) July 24, 2026

Този четвъртък Милей продължи да споделя публикации от същия тип, които твърдяха, че „сега светът ще види докъде може да стигне една страна, пълна с аржентинци“. Той също така публикува изображение, генерирано от изкуствен интелект, на което се вижда как разтваря ризата си, за да покаже под нея екипа на аржентинския национален отбор по футбол, придружено от съобщението „Да живее Аржентина, по дяволите!“.

По време на Световното първенство през 2026 г. президентът и целият му кабинет се опитаха да се присъединят към народната подкрепа и благодарност в Аржентина към отбора на Лео Меси и треньора Лионел Скалони, който успя да стигне до финала срещу Испания със серия от обрати и голове в последните минути, особено срещу Египет на 1/8-финалите и срещу Англия на полуфиналите.

Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

В няколко интервюта за медиите Милей увери, че следи мачовете отблизо. Поддръжници на неговата политическа сила дори се опитаха да наложат в социалните мрежи темата, че перонистката опозиция „мрази“ мегазвездата на отбора Лионел Меси – твърдение, за което Милей сподели публикации на други потребители в Х и Instagram.

Паралелно с това, поредица от тенденции в социалните мрежи предизвикаха вълна от критики срещу различни аспекти, свързани с южноамериканската страна – от предполагаемата съдийска помощ по време на Мондиала, през подкрепата на представители на израелското правителство за националния отбор, до обвинението, че Аржентина е расистка държава.

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Полемиката ескалира до такава степен, че испанската певица Росалия сподели критична публикация на бившата порнозвезда Миа Халифа срещу Аржентина след финала на Световното първенство. Впоследствие тя се извини, но това доведе до отмяната на концерт в на испанската изпълнителка в аржентинския град Кордоба след получаването на „многобройни съобщения, изпълнени с омраза и гняв“.

Попитан в четвъртък за негативните коментари по адрес на Аржентина, говорителят на президента Милей - Адриан Равиер, заяви, че става въпрос за „феномен в социалните мрежи, който имаше голямо въздействие“.

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„Президентът каза в мрежите: „Ще видите на какво сме способни ние, аржентинците, с Аржентина“, защото наистина започваме да бъдем пример в прилагането на икономическа програма, която подобрява ситуацията“, каза говорителят в интервю за аудиовизуалния канал на вестник „Ел Крониста“.

Равиер потвърди, че Аржентина е „суперконкурентна във футбола“ и „има критични изказвания както по отношение на футбола, така и по отношение на начина, по който аржентинците приеха Световното първенство, но също така треньорът на световния шампион, Испания, излезе да похвали Скалони“. „Следователно има както негативни, така и позитивни изказвания“, отбеляза още говорителят.

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