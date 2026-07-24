Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 11:00: Баскетболният Балкан обявява подробности за участието си в Eurocup
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Президентът на Аржентина защити "гаучосите": Завиждат ни, забележими сме и добри в почти всичко

Президентът на Аржентина защити "гаучосите": Завиждат ни, забележими сме и добри в почти всичко

  • 24 юли 2026 | 09:54
  • 1347
  • 9

Президентът на Аржентина Хавиер Милей се присъедини към полемиките относно националния отбор и представянето му на Мондиал 2026 . с няколко публикации в социалните мрежи.

Държавният глава публикува в Instagram изображения с послания като: „Имаш ли врагове? Това означава, че някога си защитавал нещо. Ние защитаваме Аржентина“ и „Проблемът с Аржентина е, че сме забележими, не оставаме незабелязани, завиждат ни и сме добри в почти всичко“.

Този четвъртък Милей продължи да споделя публикации от същия тип, които твърдяха, че „сега светът ще види докъде може да стигне една страна, пълна с аржентинци“. Той също така публикува изображение, генерирано от изкуствен интелект, на което се вижда как разтваря ризата си, за да покаже под нея екипа на аржентинския национален отбор по футбол, придружено от съобщението „Да живее Аржентина, по дяволите!“.

По време на Световното първенство през 2026 г. президентът и целият му кабинет се опитаха да се присъединят към народната подкрепа и благодарност в Аржентина към отбора на Лео Меси и треньора Лионел Скалони, който успя да стигне до финала срещу Испания със серия от обрати и голове в последните минути, особено срещу Египет на 1/8-финалите и срещу Англия на полуфиналите.

Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"
Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

В няколко интервюта за медиите Милей увери, че следи мачовете отблизо. Поддръжници на неговата политическа сила дори се опитаха да наложат в социалните мрежи темата, че перонистката опозиция „мрази“ мегазвездата на отбора Лионел Меси – твърдение, за което Милей сподели публикации на други потребители в Х и Instagram.

Паралелно с това, поредица от тенденции в социалните мрежи предизвикаха вълна от критики срещу различни аспекти, свързани с южноамериканската страна – от предполагаемата съдийска помощ по време на Мондиала, през подкрепата на представители на израелското правителство за националния отбор, до обвинението, че Аржентина е расистка държава.

Отаменди се оттегли от националния отбор
Отаменди се оттегли от националния отбор

Полемиката ескалира до такава степен, че испанската певица Росалия сподели критична публикация на бившата порнозвезда Миа Халифа срещу Аржентина след финала на Световното първенство. Впоследствие тя се извини, но това доведе до отмяната на концерт в на испанската изпълнителка в аржентинския град Кордоба след получаването на „многобройни съобщения, изпълнени с омраза и гняв“.

Попитан в четвъртък за негативните коментари по адрес на Аржентина, говорителят на президента Милей - Адриан Равиер, заяви, че става въпрос за „феномен в социалните мрежи, който имаше голямо въздействие“.

Аржентинците ще съдят за неверни обвинения в социалните мрежи
Аржентинците ще съдят за неверни обвинения в социалните мрежи

„Президентът каза в мрежите: „Ще видите на какво сме способни ние, аржентинците, с Аржентина“, защото наистина започваме да бъдем пример в прилагането на икономическа програма, която подобрява ситуацията“, каза говорителят в интервю за аудиовизуалния канал на вестник „Ел Крониста“.

Равиер потвърди, че Аржентина е „суперконкурентна във футбола“ и „има критични изказвания както по отношение на футбола, така и по отношение на начина, по който аржентинците приеха Световното първенство, но също така треньорът на световния шампион, Испания, излезе да похвали Скалони“. „Следователно има както негативни, така и позитивни изказвания“, отбеляза още говорителят.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Неймар изригна срещу критиките, че е играл покер: Мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?

Неймар изригна срещу критиките, че е играл покер: Мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?

  • 24 юли 2026 | 07:46
  • 3470
  • 6
Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

  • 24 юли 2026 | 07:24
  • 1860
  • 1
Ливърпул може да привлече Винисиус като свободен агент

Ливърпул може да привлече Винисиус като свободен агент

  • 24 юли 2026 | 06:39
  • 6149
  • 3
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 8871
  • 1
Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

  • 24 юли 2026 | 05:43
  • 2862
  • 0
Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

  • 24 юли 2026 | 05:16
  • 4323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Балкан обявява детайли за участието си в ЕвроКъп

Очаквайте на живо: Балкан обявява детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 09:30
  • 1908
  • 6
ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 124547
  • 686
Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 07:17
  • 5875
  • 13
Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

  • 23 юли 2026 | 23:27
  • 81989
  • 244
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 61454
  • 117
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 8871
  • 1