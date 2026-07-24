Ди Мария: Световното първенство за нас приключи с победата над Англия

Анхел ди Мария отново се превърна в централна фигура в аржентинския футбол този четвъртък, като коментарите му след мача на неговия отбор предизвикаха широк отзвук. След загубата на Росарио Сентрал с 1:2 от Белграно в първия кръг от турнира „Клаусура“ за 2026 г., "Фидео" направи самокритичен анализ на срещата.

Той призна, че отборът му е започнал трудно през първото полувреме, но подчерта, че след почивката играта се е подобрила и според него тимът не е заслужавал да загуби гостуването си. Въпреки това, основният акцент в изказването му беше насочен към представянето на националния отбор на Аржентина на Световното първенство през 2026 г.

Ex-Argentina player Ángel Di María revealed in an interview that something actually happened behind the scenes before the final, which he said Leo Messi refused to tell him about, prompting the poor performance that ultimately led to Argentina losing to Spain in the World Cup… pic.twitter.com/v46H2OtLgo — SIR1⭐️ (@sa10nee) July 22, 2026

Ди Мария беше категоричен, поставяйки своя собствена емоционална граница на турнира. За него „Световното първенство приключи с Англия“, визирайки историческия триумф на „албиселесте“ на полуфиналите. Той изтъкна, че този резултат е донесъл огромна радост на цялата страна, почти независимо от случилото се впоследствие на финала. "Победата над Англия донесе най-голямата радост на страната", повтори той.

Световният шампион от Катар 2022 също така изрази ясна позиция относно бъдещето на двете ключови фигури в настоящия цикъл – Лионел Меси и Лионел Скалони. За капитана той заяви, че въпреки своите 39 години, Меси продължава да доказва защо е един от най-великите в историята, и изрази надежда той да продължи да играе толкова дълго, колкото сам реши. В същия дух Ди Мария подкрепи и селекционера, заставайки твърдо зад неговото оставане начело на националния отбор. „Скалони е Скалонета. Дано продължи“, обобщи той.

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