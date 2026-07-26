Отново е време за дербито на Варна!

Черно море и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в сблъсък от втория кръг на efbet Лига. Градското дерби на "Тича" е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Драгомир Драганов.

"Моряците" започнаха новия сезон с равенство срещу Ботев (Враца), но със сигурност има за какво да съжаляват, тъй като допуснаха изравняване в 95-ата минута. Подобна бе ситуацията и при "соколите", които имаха преднина от два гола срещу ЦСКА 1948 на почивката, но впоследствие също трябваше да се задоволят само с точка.

В дните преди големия двубой от Спартак информираха, че ще ангажират бивш международен съдия на ФИФА и дългогодишен наблюдател на УЕФА, който да извърши независим професионален анализ на всички съдийски решения по време на мача.

Спартак (Варна) с любопитен ход преди дербито срещу Черно море, бивш рефер на ФИФА ще анализира съдийските решения

"Зелено-белите" се подсилиха с бившия вратар на Лудогорец Дамян Христов, а добрата новина за треньора Илиан Илиев е, че ще може да разчита на Асен Дончев и Ертан Томбак, които пропуснаха срещата във Враца. Аут обаче остават нападателите Селсо Сидни и Хорхе Падийя.

"Моряци" се завръщат за предстоящото дерби

В лагера на гостите, след изтърпяно наказание, се завръщат Вашко Оливейра и Антон Иванов. Димо Кръстев, Джонатан Куеро, Закария Тиндано и Буа няма да бъдат на разположение на Гьоко Хаджиевски за днешното дерби.

Спартак (Варна) без четирима играчи за градското дерби

Последният сблъсък между двата отбора на "Тича" завърши при нулево равенство.

Черно море - Спартак (Варна)

Начало: 19:00 часа

Съдия: Драгомир Драганов

Стадион: "Тича", Варна

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google