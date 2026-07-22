Президентът на Ла Лига: ФИФА унищожава футбола с лъжи, Инфантино трябва да си тръгне

Хавиер Тебас се завърна вчера от Ню Йорк в Мадрид в приповдигнато настроение. Испанският футбол процъфтява, намира се в изключително добро здраве и е по-обединен от всякога след спечелената Световна титла от "Ла Фурия". Президентът на Ла Лига прекара последните няколко дни с националния отбор, заедно с представители на всички клубове от първенството, които бяха поканени от футболната федерация да участват в празненството на „испанския футбол“. Всички присъстваха на многобройните събития, организирани в Лос Анджелис, Далас и Ню Йорк, включително Жоан Лапорта и Емилио Бутрагеньо. Сега босът даде обширно интервю пред "Гадзета дело Спорт", в което коментира както успеха на Испания, така и наболели въпроси за начина на ръководене на ФИФА от страна на Джани Инфантино.

„Това са общностни усилия. От страна на клубовете, с техните академии, които бяха подсилени и щателно поддържани през последните години. От страна на Ла Лига – силно, висококачествено и устойчиво състезание, което даде 17 от 26-те повикани играчи за националния отбор. И, разбира се, особено от федерацията, която знае как да подбира и развива националния талант в нашите клубове."

„Точно така. Луис де ла Фуенте се присъедини към федерацията през 2013 г. и е развил изключителни млади играчи, започвайки от отбора до 19 години и извеждайки националния тим до световната титла с 10 футболисти, които е тренирал в младежките формации. По време на този път той беше и възпитател, прекарвайки три години като преподавател в треньорски курсове. Във футбола има тенденция да се фокусираме върху имената, но хората са тези, които правят разликата. На всички нива имаме невероятно квалифицирани личности, които работят за доброто на националния футбол. Никоя друга страна не е била световен шампион едновременно и при мъжете, и при жените."

„Да, и свързвам това с друг термин, който вече използвах: устойчивост. От 2013 г. Ла Лига поддържа и налага много точни и строги тавани на заплатите на своите клубове, което насърчава различните отбори да засилят развитието на младежите си. Развитието на таланти генерира качество на терена и потенциални икономически приходи. Всички клубове знаят много добре, че това е пътят: привличането на играчи от академията в първия отбор. Току-що спечелихме Европейското първенство до 19 години, а също така имаме олимпийски медал и успех на Европейско първенство. Не се печели толкова много, във всяка възрастова група, случайно. Всичко започва от основата. Разбира се, трябва да се опитваш да привличаш и велики играчи, но успехът се гради от основите."

След това под неговия прицел дойде и световната футболна централа ФИФА.

„ФИФА подрежда нещата както си иска, за каквото си иска, в свой собствен интерес, но със сигурност не и в интерес на футбола. Така че, ако им трябва почивка от 27 минути между полувремената, ще я имат. Паузите за хидратация са лъжа. Имаме ги в Ла Лига, но само когато е наистина горещо. Тук терените в Далас, Лос Анджелис, Атланта бяха с климатици; трябваше да си облека пуловер на трибуните. Това беше лъжа, пауза за реклама. А след това дойде и случаят с Балогун. Това е доказателство, че сме управлявани от институция, която прави и решава каквото си иска, когато си иска, следвайки единствено собствените си интереси, без да се съобразява – дори не казвам да се консултира – с останалата част от футбола. И в много случаи действа в ущърб на футбола“, гневи се Тебас.

„Трудно е, защото системата има активни съучастници, които сътрудничат на подобни решения, и пасивни съучастници, които мълчат, не се изказват и не правят нищо, за да предотвратят повторната поява на определени неща. Те критикуват системата на кафе в бара или по телефона в частни разговори, но след това не правят нищо, за да сложат край на всичко това. Отмяната на наказанието на американския играч беше абсолютно сериозен проблем; имаха късмет, че Белгия елиминира САЩ, защото в противен случай можеше да възникне казус, който да коства поста на Инфантино. Тъй като Белгия спечели, те успяха да потулят въпроса. Но тези неща са само върхът на айсберга.“

„Решението за Суперлигата даде на ФИФА и УЕФА огромна власт, потвърждавайки техния монопол. Те обаче трябваше да използват този монопол, за да работят с различните заинтересовани страни в нашата индустрия и за доброто на футбола, с обща и регулаторна прозрачност и консенсусни решения. А не да правят това, което ФИФА прави в момента. Многократно сме изразявали притеснения относно календара. А сега искат да имат Световно първенство с 64 отбора.“

„Увеличаването на броя на националните отбори няма никакъв смисъл. Футболната индустрия не е само Световното първенство, което е най-важното събитие. Но не всичко може да се върти около него. Националните първенства са тези, които поддържат този спорт. Те унищожават футболната индустрия, която генерира десетки хиляди работни места, заради събитие, което продължава 40 дни и включва малка част от играчите. Дали най-добрите играчи са там? Разбира се, но те са и в нашите първенства. Нуждаем се от по-малко национални отбори и повече защита за националния футбол на всички нива. Те не осъзнават, че взимат безотговорни решения.“

„Според мен, мисля, че времето на Инфантино изтече. Той обаче има подкрепата на системата, на федерациите, така че няма какво повече да се добави, нали? Няма опозиционен кандидат; никой не иска да се кандидатира само за да загуби. Това е системата и тя е прогнила до основи. Той не трябва да остава, но сегашното положение означава, че няма да си тръгне. През последните няколко дни тук, в Америка, чух много хора, които са против Инфантино, които не са съгласни с това, което прави. Казват го, но след това не правят нищо. Не знам кое е по-лошо – мълчанието или съучастието, защото тези, които мълчат, са напълно наясно с вредите, които футболът понася.“

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