Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 1426
  • 3
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Антъни Джошуа претърпя два нокдауна, първият от които само 20 секунди след началото на мача, преди да се съвземе и да победи драматично Кристиан Пренга във втория рунд при завръщането си на ринга в Джеда.

Британският боксьор се би за първи път след като оцеля в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на близките му приятели Сина Гами и Латиф Айоделе.

Джошуа беше сензационно разклатен от мощен ъперкът на аутсайдера Пренга в откриващия рунд, а по-късно в същата част отново се озова на пода.

В този момент изглеждаше, че британецът ще понесе една от най-изненадващите загуби в историята на тежката категория, а дългоочакваният мач с Тайсън Фюри висеше на косъм. Джошуа обаче показа характер и сега този двубой ще се състои.

„Това е повече от сила на удара. Това беше дух, това беше Лац, това беше Сина, това бяха семействата. Боли ме дори да говоря за това. Беше тежко“, каза 36-годишният Джошуа, след като свали Пренга във втория рунд и принуди рефера да прекрати срещата.

Той се задави от емоции и се отдръпна от микрофона, преди да добави: „Това са моите братя. Не искам да говоря за това".

„Уважавам всичко, което е направил и всичко, което е постигнал. Надявам се феновете да получат прекрасно зрелище“, каза Джошуа по повод предстоящия мач с Фюри.

Договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвян повече от десетилетие, все още са неизвестни.

Джошуа подобри рекорда си на 30 победи и 4 загуби в един от най-драматичните мачове в кариерата си. Той записа 27-ия си нокаут.

За 35-годишният албанец Пренга това беше втора загуба на професионалния ринг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Бойни спортове

Калоян Колев за новия му съперник на BRAVE 107: Опитен е и не е за подценяване

Калоян Колев за новия му съперник на BRAVE 107: Опитен е и не е за подценяване

  • 25 юли 2026 | 21:22
  • 3015
  • 0
Ерол Спенс срещу Тим Цзю: Боксово зрелище с висок залог и за двамата спортисти

Ерол Спенс срещу Тим Цзю: Боксово зрелище с висок залог и за двамата спортисти

  • 25 юли 2026 | 17:52
  • 1026
  • 0
Завръщането на Ей Джей и последното изпитание преди сблъсъка с Фюри

Завръщането на Ей Джей и последното изпитание преди сблъсъка с Фюри

  • 25 юли 2026 | 17:29
  • 1815
  • 1
Дакота Дичева е готова за голямото си завръщане в Ню Йорк

Дакота Дичева е готова за голямото си завръщане в Ню Йорк

  • 25 юли 2026 | 16:54
  • 1113
  • 0
Ключов двубой от UFC Абу Даби отпадна часове преди началото на събитието

Ключов двубой от UFC Абу Даби отпадна часове преди началото на събитието

  • 25 юли 2026 | 16:34
  • 801
  • 0
Магомед Анкалаев се върна към победите с успех в Абу Даби

Магомед Анкалаев се върна към победите с успех в Абу Даби

  • 25 юли 2026 | 16:31
  • 853
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

Левски обърна Локомотив (София), новите попълнения поведоха "сините" към успеха

  • 25 юли 2026 | 23:10
  • 116124
  • 461
Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

Силно! Феновете на Левски скандираха името на Любо Пенев

  • 25 юли 2026 | 22:49
  • 21042
  • 63
ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

  • 25 юли 2026 | 20:52
  • 38642
  • 98
Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

Владимиров игра за Милан в дебюта на Аморим

  • 25 юли 2026 | 19:04
  • 26216
  • 6
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

  • 25 юли 2026 | 16:05
  • 26746
  • 66