Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Антъни Джошуа претърпя два нокдауна, първият от които само 20 секунди след началото на мача, преди да се съвземе и да победи драматично Кристиан Пренга във втория рунд при завръщането си на ринга в Джеда.



Британският боксьор се би за първи път след като оцеля в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на близките му приятели Сина Гами и Латиф Айоделе.

Джошуа беше сензационно разклатен от мощен ъперкът на аутсайдера Пренга в откриващия рунд, а по-късно в същата част отново се озова на пода.

В този момент изглеждаше, че британецът ще понесе една от най-изненадващите загуби в историята на тежката категория, а дългоочакваният мач с Тайсън Фюри висеше на косъм. Джошуа обаче показа характер и сега този двубой ще се състои.

„Това е повече от сила на удара. Това беше дух, това беше Лац, това беше Сина, това бяха семействата. Боли ме дори да говоря за това. Беше тежко“, каза 36-годишният Джошуа, след като свали Пренга във втория рунд и принуди рефера да прекрати срещата.

Той се задави от емоции и се отдръпна от микрофона, преди да добави: „Това са моите братя. Не искам да говоря за това".

„Уважавам всичко, което е направил и всичко, което е постигнал. Надявам се феновете да получат прекрасно зрелище“, каза Джошуа по повод предстоящия мач с Фюри.

Договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвян повече от десетилетие, все още са неизвестни.

Джошуа подобри рекорда си на 30 победи и 4 загуби в един от най-драматичните мачове в кариерата си. Той записа 27-ия си нокаут.

За 35-годишният албанец Пренга това беше втора загуба на професионалния ринг.

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Снимки: Gettyimages