Рекорден зрителски интерес в САЩ към финала на Мондиал 2026

Финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина, завършил 1:0 след продължения, е привлякъл около 66,4 милиона зрители в САЩ.

Според Fox, която беше основният телевизионен канал, излъчващ мачовете в страната, това е най-голямата американска аудитория на събитие различно от Супербоул и Олимпийските игри. Разбира се, това е и най-гледаният някога футболен мач в САЩ.

The FIFA World Cup final averaged 66.4M viewers across Fox and Telemundo, including 42.5M on Fox and 23.9M on Telemundo.



It marks the most-watched soccer match of any type in U.S. history. #TunedIn pic.twitter.com/WCRjRxxxtF — Front Office Sports (@FOS) July 22, 2026

Статистиката беше публикувана на базата на данни от компанията за измерване Nielsen за телевизионните зрители и Adobe Analytics за останалите платформи. 42,5 милиона души са гледали финала по телевизионния канал на Fox, докато 23,9 милиона са го наблюдавали по испаноезичния Telemundo.

С него беше завършен петседмичният турнир, завладял вниманието на зрителите в САЩ, която беше една от трите страни съорганизатори на турнира, заедно с Канада и Мексико.

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Вторият най-гледан двубой в страната след финала е загубата на САЩ от Белгия (1:4) на 1/8-финалите с 50,1 милиона зрители, а трети се нарежда Мексико срещу Англия (2:3) също в осминафиналната фаза с 46,7 милиона.

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Снимки: Gettyimages