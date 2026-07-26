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Наполи ще се пробва за Влахович, ако Лукаку си тръгне

  • 26 юли 2026 | 02:47
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Наполи ще се пробва за Влахович, ако Лукаку си тръгне

Душан Влахович все още е без клуб почти месец след раздялата си с Ювентус, но според информации от Италия, Наполи може да отправи оферта за сръбския национал, ако Ромелу Лукаку напусне „партенипеите“ това лято.

Влахович е свободен агент от няколко седмици, след като договорът му с Ювентус изтече на 30 юни. „Бианконерите“ направиха няколко опита да убедят 26-годишния нападател да подпише нов контракт, но в крайна сметка не успяха да постигнат споразумение преди крайния срок.

Бешикташ постави ултиматум на Влахович
Бешикташ постави ултиматум на Влахович

Имаше предположения, че Влахович изчаква трансфер в топ отбор от Премиър лийг или Ла Лига, но към момента единственият конкретен интерес към него е от страна на Бешикташ.

Според съботните информации на „Тутоспорт“, Ювентус все още не е затворил напълно вратата за Влахович, но за да се стигне до споразумение, ще са необходими значителни компромиси и от двете страни.

За сърбина може да се появи и друга възможност в Серия "А". Причината е, че Наполи вероятно ще се окаже в търсене на нов централен нападател, особено ако се раздели с Лукаку и ненужния Лоренцо Лука. В случай, че и двамата напуснат, Расмус Хойлунд ще остане единствената опция за „партенопеите“ на върха на атаката.

Влахович е добре познат на новия треньор на Наполи Масимилиано Алегри, който беше негов наставник в Ювентус и се опита да го привлече в Милан през миналото лято. Спортният директор на Наполи Джовани Мана също е провел разговори с бащата-агент на сръбския национал в началото на юни.

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Снимки: Imago

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