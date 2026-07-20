Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Де ла Фуенте стана най-възрастният селекционер със световна титла

Де ла Фуенте стана най-възрастният селекционер със световна титла

  • 20 юли 2026 | 05:40
  • 322
  • 0

Испанският национален отбор е новият световен шампион по футбол след драматичен триумф с 1:0 над защитаващия титлата си състав на Аржентина във финала на Мондиал 2026. „Ла Роха“ изкова историческата си втора световна титла след продължения на стадион „МетЛайф“, но освен златните медали, двубоят донесе и невиждан рекорд в историята на световните първенства.

Веднага след последния съдийски сигнал селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте официално се превърна в най-възрастния старши треньор, вдигал някога златната световна купа. На възраст от точно 65 години и 29 дни испанският специалист се превърна и в първия мениджър над 60-годишна възраст, който извежда своя тим до планетарния трон.

С това си постижение Де ла Фуенте подобри досегашния рекорд на своя сънародник Висенте дел Боске. Легендарният Дел Боске държеше върховото постижение в продължение на 16 години, след като изведе същия този испански тим до първата му световна титла в Южна Африка през 2010 г. на възраст от 59 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нико Уилямс: Това е най-щастливият ден в живота ми

Нико Уилямс: Това е най-щастливият ден в живота ми

  • 20 юли 2026 | 03:25
  • 382
  • 0
Испания влезе в историята с двоен световен триумф

Испания влезе в историята с двоен световен триумф

  • 20 юли 2026 | 02:55
  • 717
  • 0
Педро Поро: Посвещавам успеха на семейството си

Педро Поро: Посвещавам успеха на семейството си

  • 20 юли 2026 | 02:49
  • 334
  • 0
Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

  • 20 юли 2026 | 02:41
  • 428
  • 2
Испания вече е отборът с най-дълга серия без загуба

Испания вече е отборът с най-дълга серия без загуба

  • 20 юли 2026 | 02:37
  • 1134
  • 0
Отаменди за заяде с Родри след края на финала

Отаменди за заяде с Родри след края на финала

  • 20 юли 2026 | 02:31
  • 1117
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 92220
  • 872
България не успя срещу Франция и остана извън финалите

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 32880
  • 107
Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 4374
  • 8
Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

  • 20 юли 2026 | 01:51
  • 6512
  • 10
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 30270
  • 66
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 13365
  • 44