Де ла Фуенте стана най-възрастният селекционер със световна титла

Испанският национален отбор е новият световен шампион по футбол след драматичен триумф с 1:0 над защитаващия титлата си състав на Аржентина във финала на Мондиал 2026. „Ла Роха“ изкова историческата си втора световна титла след продължения на стадион „МетЛайф“, но освен златните медали, двубоят донесе и невиждан рекорд в историята на световните първенства.

Веднага след последния съдийски сигнал селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте официално се превърна в най-възрастния старши треньор, вдигал някога златната световна купа. На възраст от точно 65 години и 29 дни испанският специалист се превърна и в първия мениджър над 60-годишна възраст, който извежда своя тим до планетарния трон.

С това си постижение Де ла Фуенте подобри досегашния рекорд на своя сънародник Висенте дел Боске. Легендарният Дел Боске държеше върховото постижение в продължение на 16 години, след като изведе същия този испански тим до първата му световна титла в Южна Африка през 2010 г. на възраст от 59 години.

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Снимки: Gettyimages