Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Гави няма лоши чувства към аржентинците въпреки изстъпленията на "гаучосите" след финала

Гави няма лоши чувства към аржентинците въпреки изстъпленията на "гаучосите" след финала

  • 22 юли 2026 | 09:17
  • 2412
  • 3

Полузащитникът на Испания Гави, който бе нападнат от аржентинеца Леандро Паредес след финала на Мондиал 2026, не изпитва лоши чувства към играчите на "албиселесте".

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Играчът на Барселона остана неизползвана резерва във финалния мач на „МетЛайф Стейдиъм“, но се появи в историята на мача след последния съдийски сигнал на Славко Винчич. Тогава той бе нападнат от няколко играчи на "гаучосите", сред които най-активният бе именно Паредес.

Скандалните кадри обиколиха света, а ФИФА незабавно започна нова дисциплинарна процедура срещу отбора на Лионел Скалони. Въпреки че световната централа отрече полузащитникът на Бока Хуниорс да е получил червен картон от словенския рефер.

„Честно казано, не мисля, че трябва да бъдат отстранени. Разбирам, че това не е добър имидж за децата, но мисля, че има и насилствена страна на футбола“, заяви полузащитникът на Барселона, който игра 71 минути в групата срещу Кабо Верде (0:0) и само 5 срещу Австрия (3:0) на 1/8-финалите.

Кадрите ясно показаха, че и Науел Молина се държа неспортменски след последния съдийски сигнал. Аржентинският защитник удари Родри, а Ерик Гарсия също беше нападнат от аржентинците.

Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал
Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

„Може би най-логичното би било да се дадат червени картони по време на мача и да приключим с това! Но, както казах, в крайна сметка това е просто футбол и така трябва да остане винаги“, заключи Гави.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Потенциалните съперници на Левски в следващия кръг на ШЛ кръстосват шпаги в Никозия

Потенциалните съперници на Левски в следващия кръг на ШЛ кръстосват шпаги в Никозия

  • 22 юли 2026 | 07:30
  • 3329
  • 2
Продължават мачовете от втория квалификационен кръг в ЛК

Продължават мачовете от втория квалификационен кръг в ЛК

  • 22 юли 2026 | 07:00
  • 3382
  • 0
Спортинг договори австралийски национал

Спортинг договори австралийски национал

  • 22 юли 2026 | 06:36
  • 1307
  • 0
Легендарният Очоа сложи край на кариерата си

Легендарният Очоа сложи край на кариерата си

  • 22 юли 2026 | 06:15
  • 1128
  • 0
Рома бързо се насочи към нови трансферни цели след провала със Съмървил

Рома бързо се насочи към нови трансферни цели след провала със Съмървил

  • 22 юли 2026 | 05:53
  • 2815
  • 0
Може ли Италия да си позволи Гуардиола?

Може ли Италия да си позволи Гуардиола?

  • 22 юли 2026 | 05:04
  • 8028
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 8616
  • 9
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 15084
  • 65
ЦСКА замина за Азербайджан

ЦСКА замина за Азербайджан

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 10368
  • 73
ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 515
  • 0
Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

  • 22 юли 2026 | 10:38
  • 6174
  • 12
ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

ЦСКА в надпревара за подписа на португалски десен бек

  • 21 юли 2026 | 22:41
  • 26732
  • 26