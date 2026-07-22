Гави няма лоши чувства към аржентинците въпреки изстъпленията на "гаучосите" след финала

Полузащитникът на Испания Гави, който бе нападнат от аржентинеца Леандро Паредес след финала на Мондиал 2026, не изпитва лоши чувства към играчите на "албиселесте".

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Играчът на Барселона остана неизползвана резерва във финалния мач на „МетЛайф Стейдиъм“, но се появи в историята на мача след последния съдийски сигнал на Славко Винчич. Тогава той бе нападнат от няколко играчи на "гаучосите", сред които най-активният бе именно Паредес.

Скандалните кадри обиколиха света, а ФИФА незабавно започна нова дисциплинарна процедура срещу отбора на Лионел Скалони. Въпреки че световната централа отрече полузащитникът на Бока Хуниорс да е получил червен картон от словенския рефер.

💣🇦🇷 GAVI SOBRE LA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ DE PAREDES EN LA FINAL ESPAÑA-ARGENTINA:



💥 “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”



👊🏼 “No es una imagen para los niños pero creo que hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”



📹… pic.twitter.com/ZaSrjPUmQm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026

„Честно казано, не мисля, че трябва да бъдат отстранени. Разбирам, че това не е добър имидж за децата, но мисля, че има и насилствена страна на футбола“, заяви полузащитникът на Барселона, който игра 71 минути в групата срещу Кабо Верде (0:0) и само 5 срещу Австрия (3:0) на 1/8-финалите.

Кадрите ясно показаха, че и Науел Молина се държа неспортменски след последния съдийски сигнал. Аржентинският защитник удари Родри, а Ерик Гарсия също беше нападнат от аржентинците.

Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

„Може би най-логичното би било да се дадат червени картони по време на мача и да приключим с това! Но, както казах, в крайна сметка това е просто футбол и така трябва да остане винаги“, заключи Гави.

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