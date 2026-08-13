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Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
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От Левски обявиха, че билетите за първия мач срещу АЕК от плейофа на Шампионската лига ще бъдат пуснати в продажба онлайн за притежателите на абонаментни карти за сезон 2026/27 след 20:00 часа днес. Двубоят с шампиона на Гърция е на 18 август, вторник, от 22:00 часа на Националния стадион.

Картодържателите, които са актуализирали своите данни на strore.levski.bg, ще получат на електронна си поща линк, на който ще могат да закупят билет за място на стадион "Васил Левски" до 8:00 часа в неделя, 16 август.

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Притежатели на абонаментни карти за сезон 2026/27, които не са получили линк до 23:00 часа на 14 август, петък, ще могат да закупят своите билети на касите на стадион "Георги Аспарухов" ( Сектор А и ул. "Тодорини кукли"), от 10:00 до 19:14 часа в събота, 15 август.

Притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за срещата в неделя, 16 август, от 10:00 до 14:00 часа онлайн или на касите на стадион "Георги Аспарухов" (Сектор А).

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В 15:00 часа в неделя, 16 август, в свободна продажба се пуска останалото количество билети за мача с АЕК. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите на стадион "Георги Аспарухов" (Сектор А и ул. "Тодорини кукли"), както и онлайн.

За удобство на всички привърженици билетите са разпределени за продажба онлайн и на касите на "Герена". Максималното количество, което може да закупено, е 3 билета на човек. В деня на мача (18 август, вторник), при наличието на непродадени пропуски, ще бъдат отворени касите на Националния стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 22:00 часа до края на първото полувреме на мача и тази на "Синьото" от 18:00 часа до края на първото полувреме на мача.

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Притежателите на абонаментни карти за редове от 10 до 20 (вкл.) в блок 9 в сектор А ще могат да си закупят билети за редове от 27 до 32 (вкл.) в блок 31 в Сектор В на Националния стадион "Васил Левски". При закупуване на билет чрез изпратения линк, те трябва да изберат опция картодържатели Сектор А.

Притежателите на абонаментни карти за VIP-ложата на стадион "Георги Аспарухов" ще могат да си закупят билети за редове от 35 до 41 (вкл.) в блокове 30 и 31 в Сектор В на Национален стадион "Васил Левски", като за достъп ще използват вход VIP на сектор В на стадион "Васил Левски". При закупуване на билет чрез изпратения линк, те трябва да изберат опция картодържатели Сектор ВИП.

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Притежателите на абонаментни карти за сектор В на стадион "Георги Аспарухов" ще получат възможност да си закупят билети за блокове 28, 29 и 33 в Сектор В на стадион "Васил Левски". При закупуване на билет чрез изпратения линк, те трябва да изберат опция картодържатели Сектор В.

Цени на билетите:

Сектор A, VIP: 185 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, VIP – Rodina Lounge: 150 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор B, VIP: 150 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7: 75 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор A: 40 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 30 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на Националния стадион.

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