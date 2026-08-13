ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА-Макаби (Тел Авив) ще е най-посетеният домакински мач на български отбор от началото на настоящия сезон. Това стана факт няколко часа преди двубоя, тъй като фенове на “червените” вече са изкупили над 18 800 билета и надхвърлиха бройката на запалянковците от срещата Левски - Борац. Тя се игра на стадион “Георги Аспарухов”, който е с далеч по-малък капацитет от този на “Васил Левски”.

Очакванията са, че днес “червените” ще получат подкрепата на над 25 000 свои привърженици.

Двубоят между ЦСКА и Макаби е днес от 21:00 часа на националния стадион “Васил Левски”. Носителят на купата на България има солидна преднина от 3:0 след първата среща, която се игра преди седмица в Батуми.

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