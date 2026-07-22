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  3. Всички испански национали празнуваха, но един се натъжи заради Меси (видео)

Всички испански национали празнуваха, но един се натъжи заради Меси (видео)

  • 22 юли 2026 | 01:21
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Защитникът на испанския национален отбор и Барселона Пау Кубарси сподели впечатленията си от сблъсъка със звездата на Аржентина Лионел Меси във финала на Световно първенство, завършил 1:0 за Испания.

„Меси е моят идол и не ми харесва да го виждам как губи. Никога преди не се бях изправял лице в лице с него. Когато го поздравих в съблекалнята, си помислих: „Това наистина ли се случва?“, сподели младият бранител.

„След това излизаш на терена, работиш и се опитваш да победиш. Мога да кажа, че победихме отбора на Меси. На седмото небе съм от щастие. За мен е огромна чест да играя с него на един терен“, добави защитникът в интервю пред „КОПЕ“.

В социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда как след последния съдийски сигнал испанските национали празнуват спечелването на титлата, а Кубарси се хваща за главата, виждайки тъжния Меси, седнал на тревата.

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Снимки: Imago

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