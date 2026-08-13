Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

Бронзовият медалист от Европейското първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков се завръща в София, а Sportal.bg излъчва на живо от летището.

Българинът стигна до бронза в дългия скок с 8.26 метра, постигнати в последния шести опит.

Саръбоюков пред Sportal.bg: Радвам се, но знам, че мога много повече

"Със сигурност съм щастлив, че се прибирам отново с медал. Това е постоянство, което показвам. Емоциите поотминаха, осъзнах какво съм направил. Някак си самото състезание протече по начин, който ми се стори много набързо долу в сектора. Даже не си спомням всичко, което се случи.



Със сигурност трябват и сметки понякога, особено в последния опит. Бях длъжен в последния опит да скоча повече от 8.18 метра, защото бях четвърти. Така поех риска в последния опит. Наложи се да го правя в последния момент, което е лошо качество.



Последният опит беше забавление, беше интересно, но беше жалко, че състезанието приключи. Не беше приятно за състезателите заради силния насрещен вятър, а беше и много хладно. Това беше борба на психика, защото долу всички са равни. Тук обаче имаше още по-голяма борба.



По принцип е най-сладко да вземеш медал в последния опит. Конкурентите си мислят, че са спечелили, получава се обрат. Много е рисково и аз също треперя. С Тентоглу не се засякохме много, но се поздравихме. Той заслужено спечели, показа кой е по-добрият. Има какво да гоня, за да го стигна, но един ден ще съм постоянен колкото него", каза Саръбоюков.

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

"За Диамантената лига съм класиран за финала и без тези две състезания, но ще участвам. Първо искам да си почина малко, после след първата Диамантена лига ще имам по-голяма почивка. Сезонът е дълъг и имам нужда, но трябва да работя още, за да нося още повече поводи за радост. Има и нови състезания, които може би дори ще са по-трудни.

Искрен съм, че и Габриела, и Александра имат потенциал за медал. Много са близки резултатите, Габи е правила такива резултати като за медал. И двете са достойни, границите ще са малки от 1-во до 12-то място. Надявам се да се преборят, ще ги гледам.



Имах късна допинг проба, но това са нормални неща. Подадохме контестация за един от опитите, защото бях направил по-добър опит, но потникът ми е оставил отпечатък по-назад. Затова се позабавиха резултатите, награждаването и допинг-теста. Нормални неща.



Радвам се за Виктория и триумфа ѝ, аз стоях до късно и я гледах. Искам и аз да имам като нейната психика, феноменално е на 16 години да вземеш два такива медала след само 8 месеца тренировки", каза Божидар.

Божидар Саръбоюков със специална подкрепа в Бирмингам

След успеха на шампионата на Стария континент Саръбоюков ще продължи участието си в най-престижната верига в леката атлетика – Диамантената лига. Следващият му старт е на 21 август в Лозана, а само шест дни по-късно – на 27 август, българинът ще скача и на турнира в Цюрих.

Голяма е вероятността възпитаникът на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел на 4–5 септември, където ще бъдат определени носителите на Диамантения трофей за сезона.

Само дни след края на комерсиланата верига предстои още едно изключително престижно състезание – първото в историята World Athletics Ultimate Championship. И Саръбоюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина.

„Целият свят говори за това състезание. За мен това ще бъде едно световно“, каза Саръбоюков. Новият шампионат на Световната атлетика ще се проведе от 11 до 13 септември 2026 г. в Будапеща. Форматът е създаден с идеята да събере на едно място абсолютния световен елит – олимпийски шампиони, световни шампиони, победителите в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста. Първото издание ще събере близо 400 състезатели от около 70 държави.

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