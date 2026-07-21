Съпругата на Лео Меси с обръщение към него

Съпругата на Лионел Меси Антонела Рокуцо се обърна към футболиста в социалните мрежи. През уикенда 39-годишният Лео имаше нещастието да загуби финала на Мондиала срещу Испания, с което пропусна да прибави втора световна титла с екипа на Аржентина.

“Винаги ще бъдеш най-добрият, Лео - успокоява го Антонела. - Не само заради таланта си, но и защото никога не си спирал да бъдеш себе си. Защото, независимо какво се случва, никога не се отказваш, винаги се бориш до самия край и даваш всичко от себе си до последната секунда. Именно тази сила, този характер и тази способност да се издигаш отново и отново те правят уникален.



Благодаря ти, че ни показваш всеки ден, че истинският успех се гради върху упорит труд, жертвоготовност, постоянство и способността никога да не губиш същността си.



Ти си най-добрият пример за нашите деца и вдъхновение за милиони. Възхищавам ти се повече, отколкото думите могат да изразят, и съм невероятно горд да вървя през живота до теб. Обичам те толкова много.”

На Световното първенство Меси отбеляза осем гола и направи четири асистенции в осем мача.

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