Моуриньо остана доволен след минималната победа на Реал Мадрид над новак

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е доволен след победата с 1:0 над завърналия се в испанския елит Депортиво Ла Коруня в приятелски мач. Португалският специалист призна, че столичани са изпитали трудности срещу новака, който не беше играл в Ла Лига в последните осем сезона.

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"Беше труден мач срещу отбор, който се завърна в Ла Лига. Противникът ни принуди да играем сериозно. Хареса ми, че в такъв труден двубой и с толкова много промени не само в състава, но и в тактиката и ролите, отборът игра за резултат. Ще имаме още много подобни мачове в Ла Лига, особено като гости, когато ще бъде трудно да завършиш успешно в 90-ата минута. Ако успееш да го направиш, тогава печелиш, дори и да е 1:0, както стана този път. Отборът се подобрява и това е положително нещо. Съставът върви напред във всички области, но трудността на мачовете се увеличава. Разбира се, ние планираме това", каза пред медиите Моуриньо, който пое отбора това лято.

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Браим Диас се разписа в самия край на първата част за минималния успех на столичани срещу Ла Коруня.

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Снимки: Gettyimages