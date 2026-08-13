Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Изненада: Милан обяви и Нкунку за продан

Изненада: Милан обяви и Нкунку за продан

  • 13 авг 2026 | 16:52
  • 3393
  • 1
Изненада: Милан обяви и Нкунку за продан

Днес е имало важна среща в клубната база на Милан, на която собственикът Джери Кардинале е обсъдил с наставника Рубен Аморим и спортно-техническия щаб списъка с играчи, с които “росонерите” могат да се разделят до края на трансферния прозорец, съобщава “Скай Спорт”.

За почти всички от набелязаните за продажба или наем футболисти се знае от известно време: защитниците Фикайо Томори и Давид Одогу, халфбековете Первис Еступинян и Филипо Терачано, полузащитника Юсуф Фофана и нападателя Сантиаго Хименес, за когото се водят преговори с Порто. Въпреки това в списъка има и едно изненадващо име - това на нападателя Кристофър Нкунку. Досега се смяташе, че французинът ще бъде важна част от плановете на Аморим, но най-новата информация е, че португалският специалист няма да разчита на него. Както е известно, 28-годишният играч пристигна през миналото лято с трансфер от Челси на стойност 37 млн. евро, но не оправда очакванията в своите 37 мача, в които вкара 8 гола (5 от дузпи) и направи 3 асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо остана доволен след минималната победа на Реал Мадрид над новак

Моуриньо остана доволен след минималната победа на Реал Мадрид над новак

  • 13 авг 2026 | 16:36
  • 832
  • 1
Байерн отказа предложението на Астън Вила, постави ясни условия

Байерн отказа предложението на Астън Вила, постави ясни условия

  • 13 авг 2026 | 16:27
  • 1218
  • 0
Каляри предложил български талант на отбора на Христов и Дурмуш

Каляри предложил български талант на отбора на Христов и Дурмуш

  • 13 авг 2026 | 16:10
  • 796
  • 0
От Галатасарай отхвърлиха оферта за Осимен от Саудитска Арабия

От Галатасарай отхвърлиха оферта за Осимен от Саудитска Арабия

  • 13 авг 2026 | 15:45
  • 1400
  • 2
Играчи на Барселона подкрепиха свой опериран съотборник

Играчи на Барселона подкрепиха свой опериран съотборник

  • 13 авг 2026 | 15:43
  • 1995
  • 0
Обявиха щаба на Зидан, световен шампион е в него

Обявиха щаба на Зидан, световен шампион е в него

  • 13 авг 2026 | 15:23
  • 1664
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

  • 13 авг 2026 | 17:25
  • 10832
  • 12
ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 35768
  • 160
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 27870
  • 132
АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

  • 13 авг 2026 | 10:16
  • 41344
  • 28
Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

  • 13 авг 2026 | 13:01
  • 8377
  • 3
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 10511
  • 19