Изненада: Милан обяви и Нкунку за продан

Днес е имало важна среща в клубната база на Милан, на която собственикът Джери Кардинале е обсъдил с наставника Рубен Аморим и спортно-техническия щаб списъка с играчи, с които “росонерите” могат да се разделят до края на трансферния прозорец, съобщава “Скай Спорт”.

За почти всички от набелязаните за продажба или наем футболисти се знае от известно време: защитниците Фикайо Томори и Давид Одогу, халфбековете Первис Еступинян и Филипо Терачано, полузащитника Юсуф Фофана и нападателя Сантиаго Хименес, за когото се водят преговори с Порто. Въпреки това в списъка има и едно изненадващо име - това на нападателя Кристофър Нкунку. Досега се смяташе, че французинът ще бъде важна част от плановете на Аморим, но най-новата информация е, че португалският специалист няма да разчита на него. Както е известно, 28-годишният играч пристигна през миналото лято с трансфер от Челси на стойност 37 млн. евро, но не оправда очакванията в своите 37 мача, в които вкара 8 гола (5 от дузпи) и направи 3 асистенции.

🚨🌕 | AC Milan players OUT of Ruben Amorim's plans:



- Tomori

- Fofana

- Nkunku

- Odogu

- Terracciano

- Giménez

- Estupiñán@DiMarzio 🔴⚫️ pic.twitter.com/RaUa8k1nQh — Milan Matters (@MilanMatters) August 13, 2026

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Снимки: Gettyimages