Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Аржентинският национал Леандро Паредес не е бил получил червен картон за участието си в сбиването след загубата от Испания на финала на Световното първенство, противно на първоначалните информации, твърди “Индипендънт”.

Хаосът настъпи след последния съдийски сигнал в Ню Джърси в неделя, когато играчите на Испания празнуваха победата си на терена. След като защитникът на Аржентина Науел Молина нанесе удар в стомаха на капитана на Испания Родри, напрежението ескалира. Тогава Паредес се включи в собствена ожесточена разправия. Той хвана Ерик Гарсия за гърлото, след като преди това го избута на земята. След това Паредес повали на тревата испанеца Гави и го притисна в лицето, държейки го за тренировъчния му потник.

Много телевизионни оператори, излъчващи финала, включително “Ай Ти Ви” и “Би Би Си”, съобщиха, че Паредес е получил червен картон за действията си. Източници от ФИФА обаче са заявили пред „Индипендънт“, че това не е така и няма доказателства подобна дисциплинарна мярка да е била предприета от съдията Славко Винчич, макар всичко да се случи пред очите на реферите.

Това се случва на фона на потвърждението от ФИФА, че все пак започва разследване на мелето след края на мача, като е назначен прокурор по дисциплинарни и етични въпроси - т.е. Паредес все пак може да бъде санкциониран.

В официалната статистика срещу името на Паредес стои само жълтият картон, който му беше вдигнат в течение на двубоя. Единственият официално изгонен играч е неговият съотборник в Аржентина Енцо Фернандес, който получи втори жълт картон след късно влизане срещу Пау Кубарси в добавеното време на второто полувреме.

Побойникът Паредес играл три мача с пукнато ребро

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