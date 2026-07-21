Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Барселона се насочва към един от световните шампиони

Барселона се насочва към един от световните шампиони

  • 21 юли 2026 | 16:14
  • 2747
  • 0

Барселона има сериозен интерес към Аймерик Лапорт, съобщава каталунското издание “Спорт”. Силното представяне на 32-годишния защитник по време на Мондиала е подтикнало първенеца на Ла Лига да проучи какви са вариантите за евентуален трансфер. През миналия сезон Лапорт се завърна в Атлетик Билбао след престой в Ал-Насър на Кристиано Роналдо.

В Барса търсят опитен централен бранител със силен ляв крак, който е нискобюджетен. Откупната му клауза е под 15 млн. евро.

Има даже информация, че време на престоя на спортния директор на “блаугранас” Деко в Съединените щати за Мондиала той вече е водук първоначални разговори за Лапорт, като е постигната договорка те да бъдат подновени след края на Мондиала.

Декое наблюдавал на живо няколко мача от турнира и е останал много доволен от нивото, показано от 32-годишния централен защитник. В клуба вярват, че той има пред себе си още няколко сезона на най-високо ниво и ценят особено неговия опит, лидерски качества и умението му да изнася топката.

Представянето на Лапорт на Световното първенство допълнително затвърди тази идея. Разбирателството му с Пау Кубарси беше един от ключовете към успеха на Испания. Двамата формираха една от най-стабилните двойки централни защитници на шампионата, а сигурността им в защита се оказа решаваща за спечелването на титлата от националния отбор.

В Барселона си спомнят и отличния резултат от привличането на друг опитен баски централен защитник в лицето на Иниго Мартинес. Неговият трансфер преди време породи съмнения, но в крайна сметка той се превърна в основна част от отбора благодарение на представянето си и стабилността, която донесе в отбраната. Този прецедент работи в полза на профил като този на Лапорт, който притежава характеристики, високо ценени от треньорския щаб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Анализът на паузите за хидратация на СП разби голям мит

Анализът на паузите за хидратация на СП разби голям мит

  • 21 юли 2026 | 15:27
  • 4246
  • 3
Меси беше избран за най-добър футболист на Мондиал 2026 от Международната асоциация на спортните журналисти

Меси беше избран за най-добър футболист на Мондиал 2026 от Международната асоциация на спортните журналисти

  • 21 юли 2026 | 15:20
  • 1331
  • 16
Лаутаро след загубения финал: Горд съм, че съм аржентинец

Лаутаро след загубения финал: Горд съм, че съм аржентинец

  • 21 юли 2026 | 15:15
  • 1246
  • 4
ПСЖ се отказа от Буади, Луис Енрике залага на младите в клуба

ПСЖ се отказа от Буади, Луис Енрике залага на младите в клуба

  • 21 юли 2026 | 15:07
  • 1841
  • 0
Противоречиви информации за Гимараеш и Арсенал

Противоречиви информации за Гимараеш и Арсенал

  • 21 юли 2026 | 14:43
  • 1344
  • 0
Ювентус показа розовия си екип за новия сезон

Ювентус показа розовия си екип за новия сезон

  • 21 юли 2026 | 14:21
  • 1344
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

Официално: УЕФА поряза жестоко ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 17:33
  • 4994
  • 4
Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

  • 21 юли 2026 | 16:23
  • 8231
  • 18
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 14969
  • 46
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 32513
  • 116
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 11611
  • 18
Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

  • 21 юли 2026 | 12:41
  • 10671
  • 28