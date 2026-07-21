Барселона се насочва към един от световните шампиони

Барселона има сериозен интерес към Аймерик Лапорт, съобщава каталунското издание “Спорт”. Силното представяне на 32-годишния защитник по време на Мондиала е подтикнало първенеца на Ла Лига да проучи какви са вариантите за евентуален трансфер. През миналия сезон Лапорт се завърна в Атлетик Билбао след престой в Ал-Насър на Кристиано Роналдо.

В Барса търсят опитен централен бранител със силен ляв крак, който е нискобюджетен. Откупната му клауза е под 15 млн. евро.

Има даже информация, че време на престоя на спортния директор на “блаугранас” Деко в Съединените щати за Мондиала той вече е водук първоначални разговори за Лапорт, като е постигната договорка те да бъдат подновени след края на Мондиала.

Декое наблюдавал на живо няколко мача от турнира и е останал много доволен от нивото, показано от 32-годишния централен защитник. В клуба вярват, че той има пред себе си още няколко сезона на най-високо ниво и ценят особено неговия опит, лидерски качества и умението му да изнася топката.

Представянето на Лапорт на Световното първенство допълнително затвърди тази идея. Разбирателството му с Пау Кубарси беше един от ключовете към успеха на Испания. Двамата формираха една от най-стабилните двойки централни защитници на шампионата, а сигурността им в защита се оказа решаваща за спечелването на титлата от националния отбор.

В Барселона си спомнят и отличния резултат от привличането на друг опитен баски централен защитник в лицето на Иниго Мартинес. Неговият трансфер преди време породи съмнения, но в крайна сметка той се превърна в основна част от отбора благодарение на представянето си и стабилността, която донесе в отбраната. Този прецедент работи в полза на профил като този на Лапорт, който притежава характеристики, високо ценени от треньорския щаб.

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