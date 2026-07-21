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  3. Лотар Матеус: Финалът беше скучен, радвам се за Испания

Лотар Матеус: Финалът беше скучен, радвам се за Испания

  • 21 юли 2026 | 09:39
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Легендата на германския футбол Лотар Матеус определи финала на Световното първенство между Испания и Аржентина като „скучен“. Бившият селекционер на България изрази задоволството си, че в крайна сметка европейският шампион е триумфирал с титлата.

Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения и спечели световната купа за втори път в историята си. В интервю за германското издание „Билд“ Матеус анализира представянето на двата отбора.

„Аржентинците искаха да задържат резултата 0:0 и да докарат мача до дузпи. Това нямаше нищо общо с футбола, беше скучен финал“, коментира световният шампион от 1990 г.

„Аржентина изобщо не атакуваше и не можеше да навлезе в половината на противника. Разбира се, това се дължи и на силния испански отбор. Очевидно испанците са много силни и заслужават признание“, добави той.

Според Матеус, въпреки доминацията на „Ла Роха“, на двубоя му е липсвала страст заради едностранчивата игра. „Аржентина нямаше удар към вратата до 120-ата минута. Това изобщо не е достатъчно. Ето защо се радвам, че испанският тим с капитана си Родри успя да вдигне трофея“, завърши Лотар Матеус.

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