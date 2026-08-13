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  3. Каляри предложил български талант на отбора на Христов и Дурмуш

Каляри предложил български талант на отбора на Христов и Дурмуш

  • 13 авг 2026 | 16:10
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Каляри предложил български талант на отбора на Христов и Дурмуш

От Каляри са предложили да пратят българския талант Иван Сулев в третодивизионния Специя по време на преговорите между двата клуба за трансфера на вратаря Джузепе Чочи, съобщава Il Secolo XIX.

Полски гранд все още е вариант за Петко Христов, който може да се завърне в Серия "Б"
Полски гранд все още е вариант за Петко Христов, който може да се завърне в Серия "Б"

Въпреки това изпадналият от Серия "Б" отбор е отказал възможността да привлече 20-годишния халф, тъй като има достатъчно играчи на неговата позиция. Както е известно, капитан на тима е българският национален защитник Петко Христов, който е спряган за продажба, а наскоро към “орлетата” се присъедини и 20-годишното родно крило Мерт Дурмуш под наем от Пиза. От друга страна, Сулев играе за Каляри Примавера, но на няколко пъти през миналия сезон беше на пейката на първия състав за мачове от Серия "А". Той също така беше част от предсезонната подготовка на сардинци.

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