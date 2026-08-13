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Играчи на Барселона подкрепиха свой опериран съотборник

  • 13 авг 2026 | 15:43
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Играчи на Барселона подкрепиха свой опериран съотборник

Крилото на Барселона Рууни Барджи благодари на своите съотборници Педри, Гави, Алехандро Балде и Ектор Форт, които днес са го посетили в болницата след вчерашната му операция.

Футболист на Барселона ще претърпи операция
Футболист на Барселона ще претърпи операция

Шведският талант публикува в Инстаграм своя снимка от болничното легло, заобиколен от четиримата играчи на каталунците. “Обичам ви момчета, благодаря, че дойдохте”, написа той към снимката.

Както е известно, операцията на Барджи е заради скъсана кръстна връзка в десния крак, заради което най-вероятно ще пропусне целия предстоящ сезон. В дебютната си кампания в Барса 20-годишният играч записа 28 мача с два гола и четири асистенции, като преди тежката му контузия се очакваше той да бъде преотстъпен в друг отбор.

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Снимки: Gettyimages

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