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  3. „Машината Испания“ смаза ранената душа на Аржентина: трите причини за тоталната доминация

„Машината Испания“ смаза ранената душа на Аржентина: трите причини за тоталната доминация

  • 21 юли 2026 | 09:00
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Испания не просто победи Аржентина — тя я накара да изглежда безпомощна. Зад тоталното превъзходство на „Ла Фурия“ стояха три ключови тактически решения, които постепенно разбиха структурата на световния шампион.

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина
Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Дани Олмо беше един от главните инструменти на Испания. Позициониран между линиите, той постоянно поставяше централните защитници на Аржентина в трудни ситуации — дали да излязат срещу него, или да останат в зоната си. Това ги принуди да покриват огромни пространства, да тичат повече и да играят извън комфорта си. Олмо не просто атакуваше — той размествaше цялата защитна структура.

Аржентина допусна сериозна грешка с начина, по който защитаваше зоните си. Де Пол и Монтиел често следваха директно своите съперници, вместо да запазят позицията си. Tова отвори пространства, които Испания използва перфектно. „Ла Фурия“ получи време да комбинира и се настани трайно в половината на Аржентина.

Още от началото Испания постави под напрежение Мартинес и Ромеро. Пресата на Олмо и Оярсабал ги принуждаваше да получават топката в неудобни позиции и с лошо ориентирано тяло. Когато защитниците нямат време и пространство за първото си решение, грешките идват неизбежно.

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