Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА 0:1 Макаби (Тел Авив), по една греда за двата отбора и отменена дузпа на израелците

ЦСКА 0:1 Макаби (Тел Авив), по една греда за двата отбора и отменена дузпа на израелците

  • 13 авг 2026 | 21:26
  • 28461
  • 217
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА и Макаби (Тел Авив) играят при 0:1 в среща реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Дор Перец откри резултата в 12-ата минута.

Първият двубой в Грузия завърши 3:0 за "червените".

Днес наставникът на тима Христо Янев направи само една промяна спрямо 11-те, които пусна в първия мач, и тя е принудителна. На мястото на контузения Мартино стартира Йорданов.

Непосредствено преди първия съдийски сигнал дикторът на стадиона обяви, че Христо Стоичков е заел своето място в ложата, което "взриви" стадиона с възгласи "Ицо, Ицо". ЦСКА не пропусна да отбележи и рождения ден на първия армейски капитан Нако Чакмаков, който днес щеше да навърши 105 години.

Бурни аплодисменти получиха легендите Димитър Якимов и Ради Здравков, които празнуваха наскоро рождени дни.

Срещата започна с атаки и към двете врати. Първо Годой се измъкна и падна в наказателното поле, но реферът не отсъди нищо.

В 7-ата минута пък ЦСКА не комбинира по най-добрия начин при изнасяне на топката. Гбамин обаче я изби в тъч, а Варела се строполи на земята при опит да му я отнеме и съдията Даниел Шлагер посочи бялата точка. Германецът обаче бе извикан да гледа ВАР и логично промени решението си.

Носителят на купата на България като по чудо не откри резултата в 11-ата минута. Годой се измъкна отдясно и с мощен шут от 16-17 метра разтресе лявата греда.

Последва атака на гостите от Израел, която доведе до гол в "червената" врата. Автор на попадението стана Перец, разписал се отблизо.

В 21-ата минута Макаби получи възможност да вкара за втори път, когато Варела бе "забравен" на задната греда при центриране отляво, но не уцели вратата след удар с глава от 5-6 метра.

Българският тим бе близо до изравняване в 32-рата минута, когато Годой засече центриране от фал, но Мелика някак изби. Последва добавка на Питас, а реферите вдигнаха засада.

Само 120 секунди по-късно гредата спаси ЦСКА от второ попадение. Варела овладя пред границата на пеналта и шутира по земя в десния страничен стълб. "Червените" отговориха със скоростна атака в 43-ата минута. Годой получи извеждащ пас и стреля под ъгъл, но право в ръцете на вратаря.

ЦСКА - МАКАБИ (ТЕЛ АВИВ) 0:1

0:1 Перец 12

ЦСКА: 21. Лапоухов, 14. Иванов, 5. Гбамен, 32. Родригес, 2. Пастор, 6. Жордао, 19. Йорданов, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

МАКАБИ (ТЕЛ АВИВ): 22. Мелика, 6. Асанте, 5. Камара, 13. Шломо, 3. Ревиво, 42. Перец, 28. Сисоко, 36. Шахар, 77. Давида, 9. Соклер, 29. Варела

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Монтана даде повече информация за контузените

Монтана даде повече информация за контузените

  • 13 авг 2026 | 16:56
  • 934
  • 1
Специална изненада за Стефано Сенси - ето кой пристигна в Панчарево

Специална изненада за Стефано Сенси - ето кой пристигна в Панчарево

  • 13 авг 2026 | 16:49
  • 6922
  • 6
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 42513
  • 198
Две добри и една лоша новина за ОФК Хасково

Две добри и една лоша новина за ОФК Хасково

  • 13 авг 2026 | 15:32
  • 823
  • 0
Групата на ЦСКА за битката с Макаби

Групата на ЦСКА за битката с Макаби

  • 13 авг 2026 | 14:39
  • 6720
  • 14
Здравословни проблеми в Марица (Милево)

Здравословни проблеми в Марица (Милево)

  • 13 авг 2026 | 14:15
  • 542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

  • 13 авг 2026 | 17:25
  • 34646
  • 26
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 11422
  • 30
Лига Европа: Играят се седем мача

Лига Европа: Играят се седем мача

  • 13 авг 2026 | 20:02
  • 14966
  • 0
Очаквайте на живо: Ще има ли нов медал за България от Европейското в Бирмингам?

Очаквайте на живо: Ще има ли нов медал за България от Европейското в Бирмингам?

  • 13 авг 2026 | 21:00
  • 1314
  • 1
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 14746
  • 22