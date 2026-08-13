ЦСКА 0:1 Макаби (Тел Авив), по една греда за двата отбора и отменена дузпа на израелците

Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА и Макаби (Тел Авив) играят при 0:1 в среща реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Дор Перец откри резултата в 12-ата минута.

Първият двубой в Грузия завърши 3:0 за "червените".

Днес наставникът на тима Христо Янев направи само една промяна спрямо 11-те, които пусна в първия мач, и тя е принудителна. На мястото на контузения Мартино стартира Йорданов.

Непосредствено преди първия съдийски сигнал дикторът на стадиона обяви, че Христо Стоичков е заел своето място в ложата, което "взриви" стадиона с възгласи "Ицо, Ицо". ЦСКА не пропусна да отбележи и рождения ден на първия армейски капитан Нако Чакмаков, който днес щеше да навърши 105 години.

Бурни аплодисменти получиха легендите Димитър Якимов и Ради Здравков, които празнуваха наскоро рождени дни.

Срещата започна с атаки и към двете врати. Първо Годой се измъкна и падна в наказателното поле, но реферът не отсъди нищо.

В 7-ата минута пък ЦСКА не комбинира по най-добрия начин при изнасяне на топката. Гбамин обаче я изби в тъч, а Варела се строполи на земята при опит да му я отнеме и съдията Даниел Шлагер посочи бялата точка. Германецът обаче бе извикан да гледа ВАР и логично промени решението си.

Носителят на купата на България като по чудо не откри резултата в 11-ата минута. Годой се измъкна отдясно и с мощен шут от 16-17 метра разтресе лявата греда.

Последва атака на гостите от Израел, която доведе до гол в "червената" врата. Автор на попадението стана Перец, разписал се отблизо.

В 21-ата минута Макаби получи възможност да вкара за втори път, когато Варела бе "забравен" на задната греда при центриране отляво, но не уцели вратата след удар с глава от 5-6 метра.

Българският тим бе близо до изравняване в 32-рата минута, когато Годой засече центриране от фал, но Мелика някак изби. Последва добавка на Питас, а реферите вдигнаха засада.

Само 120 секунди по-късно гредата спаси ЦСКА от второ попадение. Варела овладя пред границата на пеналта и шутира по земя в десния страничен стълб. "Червените" отговориха със скоростна атака в 43-ата минута. Годой получи извеждащ пас и стреля под ъгъл, но право в ръцете на вратаря.

ЦСКА - МАКАБИ (ТЕЛ АВИВ) 0:1



0:1 Перец 12

ЦСКА: 21. Лапоухов, 14. Иванов, 5. Гбамен, 32. Родригес, 2. Пастор, 6. Жордао, 19. Йорданов, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

МАКАБИ (ТЕЛ АВИВ): 22. Мелика, 6. Асанте, 5. Камара, 13. Шломо, 3. Ревиво, 42. Перец, 28. Сисоко, 36. Шахар, 77. Давида, 9. Соклер, 29. Варела

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов