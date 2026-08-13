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ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
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Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА и Макаби (Тел Авив) се изправят един срещу друг в мач реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 21:00 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер.

"Армейците" имат солиден аванс след първата среща преди седмица. Отборът на Христо Янев записа категоричен успех с 3:0 и сега трябва да довърши започнатото в Грузия. Столичани са само на крачка от това да си гарантират участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, но със сигурност трябва да имат едно наум за днешния сблъсък.

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Домакините ще получат сериозна подкрепа от трибуните, където се очакват около 25 000 "червени" привърженици.

ЦСКА пренесе доброто си представяне и в родния шампионат. В неделя "армейците" разбиха с класическото 3:0 и Септември, а позитивното за тях е, че тримата нападатели - Леандро Годой, Йоанис Питас и Жоел Цварц, навлизат във все по-добра форма.

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Под въпрос за мача остава Анжело Мартино, който напусна с травма преди четири дни.

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В лагера на гостите голямата новина е свързана с нападателя Сайед Абу Фарки, за когото днешният мач ще бъде последен с жълтата фланелка преди да замине за САЩ, където ще подпише с Колорадо Рапидс. Звездата на тима Рой Ревиво, който остана в Израел и пропусна първия двубой, сега е заедно със своите съотборници и се очаква да стартира от първата минута. Другият футболист, спряган за трансфер - Тайрийз Асанте, също е в София и наставникът Кени Милър ще може да разчита на него.

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Сигурен отсъстващ от състава на Макаби е Сагив Йехезкел, който страда от контузия в слабините. 

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ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Начало: 21:00 часа
Съдия: Даниел Шлагер
Стадион: "Васил Левски", София

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