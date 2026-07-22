От Белия дом реагираха на шапката на Феран Торес и закачката с Тръмп

Шапката, носена от Феран Торес по време на празненствата за спечелването на Световното първенство от Испания по улиците на Мадрид, не остана незабелязана, като дори предизвика реакция от Белия дом.

Играчът на Барселона, който вкара победния гол за "Ла Роха" в продълженията на финала срещу Аржентина и се превърна в герой за родината си, носеше в отворения автобус на отбора аксесоар с надпис „Да направим Испания велика отново“ (Make Spain Great Again) - явна препратка и шега към известния лозунг на Доналд Тръмп.

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

Фразата е вдъхновена от лозунга „Да направим Америка велика отново“ (Make America Great Again), популяризиран от американския президент, чиято абревиатура, MAGA, сега е синоним на неговите последователи.

Белият дом не закъсня да коментира жеста. Чрез официалния си акаунт в X, от там споделиха видео на Феран Торес в автобуса на испанския национален отбор на път към столичния площад "Сибелес". То бе придружено от думите : „Всички искат да се присъединят към движението“.

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В отговорите към този туит обаче повечето потребители на X оспориха тълкуването на Белия дом, като пишещите обяснявят, че Феран по-скоро се е подигравал на американския президент, отколкото да е негов фен.

Жестът на нападателя се превърна в един от акцентите на празненствата, като аксесоарът придоби незабавна известност, особено след като беше забелязан от самите „създатели“ на оригиналния лозунг, във време, когато Доналд Тръмп също беше главно действащо лице на финала на Световното първенство. Припомня се и съществуващото политическо напрежение между Испания и САЩ, което накара Тръмп да заяви, че не иска нищо, което идва от иберийската страна и ще спре изцяло търговията между двете държави.

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Близо 2 милиона души по улиците на Мадрид посрещнаха националния си отбор в понеделник, непосредствено след като тимът на Луис де ла Фуенте се завърна у дома със световната титла.

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