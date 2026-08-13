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Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
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Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Българският национал Димитър Митов официално подписа с втородивизионния германски клуб Санкт Паули, който го купи от елитния шотландски Абърдийн. Смята се, че трансферната сума е 430 хиляди паунда плюс бонуси, а договорът на 29-годишния играч вероятно е за три сезона.

През миналия сезон хамбургци се състезаваха в Бундеслигата, но завършиха на последното 18-о място и изпаднаха във втора дивизия. Очакванията са Митов да бъде втори избор на своята позиция след титуляра Бен Фол. Българинът изкара две години в Абърдийн, с който записа общо 78 мача със 110 допуснати гола и 23 сухи мрежи, спечелвайки Купата на Шотландия през сезон 2024/25. За България стражът има 15 двубоя с 24 получени попадения и 6 чисти мрежи.

“Наистина нямам търпение да се присъединя към Санкт Паули и новото първенство. Разговорите с ръководителите ме убедиха да работя с тях. Искам да се интегрирам бързо към тима, да допринеса с моя опит и да бъда успешен заедно с целия отбор в постигането на клубните цели”, заяви Митов.

Междувременно, наставникът Марсел Рап похвали уменията на родния играч: “Димитър разполага с отлични качества на вратата и благодарение на неговите динамика и експлозивност, той умее да разрешава дори трудни ситуации. В същото време, той активно брани пространствата и придава голямо спокойствие. Нямаме търпение да работим с него и да го интегрираме към нашите процеси”.

Спортният директор Андреас Борнеман също оцени качествата на Митов. “С Димитър, ние привличаме опитен вратар, който постоянно е демонстрирал своите качества на високо ниво за дълъг период. Той е силен в пазенето, има добро присъствие и вече е поемал голяма отговорност. Междувременно, неговите характер и профил го правят страхотно попълнение за нашия вратарски колектив”, обясни ръководителят.

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