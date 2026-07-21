Енцо Фернандес наруши мълчанието: Има нещо много по-голямо от резултата

Аржентинският национал Енцо Фернандес наруши мълчанието си след решаващия мач от Световното първенство срещу Испания – среща, в която Аржентина претърпя поражение, а самият футболист получи червен картон. В емоционална публикация играчът омаловажи непосредственото въздействие на изхода от мача и предпочете да се съсредоточи върху стойността на пътя на „албиселесте“.

„С течение на времето осъзнаваш, че има нещо много по-голямо от резултата“, започна да подчертава халфът. Въпреки горчивината от загубата и момента на индивидуално разочарование в мача, Енцо изтъкна работната култура и характера, изградени от отбора през последните години: „В продължение на години тази група представяше страната по най-добрия начин. Тя ни учи, че да се състезаваш не е само да печелиш, а да даваш всичко от себе си за фланелката и никога да не се предаваш. Гордост е да си част от тази група, която винаги е била налице, която се е състезавала докрай и е защитавала тези цветове с гордост, смирение и отдаденост.“

Футболистът посвети специални думи и на аржентинските фенове, благодарейки за човешката подкрепа, която е съпътствала отбора през целия турнир: „Искам да благодаря на всички аржентински фенове. Благодаря ви, че винаги сте до нас, че ни придружавате във всеки мач, за обичта, за безусловната подкрепа и за това, че ни карате да се чувстваме като у дома си навсякъде по света.“

В края на посланието си Енцо Фернандес даде гаранция за бъдещето, потвърждавайки, че неуспехът на финала не разклаща неговата отдаденост към страната: „Да нося фланелката на моята страна е най-голямата чест в кариерата ми и ще продължа да давам всичко от себе си всеки път, когато трябва да я защитавам.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages