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В Германия се възмутиха от поведението на Аржентина на финала: Отвратителни спортисти

  • 20 юли 2026 | 22:54
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Аржентинският национален отбор не остави добро впечатление в последния мач на Световното първенство. Възпитаниците на Лионел Скалони не показаха много във финала и трябваше да признаят превъзходството на Испания, от която загубиха с 0:1 след продължения. Това не се хареса на някои бивши фуболисти в Германия, които отправиха остри критики към поведението на "гаучосите".

„На финала, както и през целия турнир, те прекалиха малко. Трябва да се добави също, че участниците във финала на Световното първенство трябва да бъдат пример, тъй като го гледат огромен брой деца. Затова всички, които сте под 18 години, моля, не взимайте Аржентина за пример. В професионалния футбол способността да се печели, дори и с използването на твърда тактика, е неразделна част от играта. Но на това Световно първенство се прекали малко“, заяви Кристоф Крамер, който в момента е експерт в телевизия ZDF.

„Мислех, че парагвайският отбор е лош, но Паредес, Енцо Фернандес, Отаменди и всички останали – отвратителни спортисти“, не си спести думите Томас Хитцлспергер.

„Футболът победи“, кратко обобщи финалния мач на Световното първенство Тони Кроос в публикация в социалната мрежа X.

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Снимки: Gettyimages

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