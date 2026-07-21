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  3. Кралицата на алпийските ски поздрави Испания за световната титла

Кралицата на алпийските ски поздрави Испания за световната титла

  • 21 юли 2026 | 09:57
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Кралицата на алпийските ски поздрави Испания за световната титла

Американската суперзвезда в алпийските ски Микаела Шифрин също бе сред зрителите, изгледали на живо финала на Световното първенство по футбол в "Метлайф Стейдиъм" в Ню Джърси.

31-годишната Шифрин публикува във Facebook снимки и видео от финала в неделя, в който Испания надви с 1:0 Аржентина след продължения, за да триумфира с втората си световна титла.

Компания на Шифрин на стадиона правеше ѝ нейната половинка - норвежката звезда в алпийските ски Александър Аамод Килде.

"За първи път на финал на Световно първенство и беше нереално!! Поздравления, Испания", написа в социалната мрежа спечелилата рекордните 110 победи за Световната купа американка.

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Снимки: Gettyimages

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