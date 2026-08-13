Байерн отказа предложението на Астън Вила, постави ясни условия

От Байерн Мюнхен са отхвърлили офертата на Астън Вила за Палиня, съобщава “Скай Германия”. Предложението на бирмингамци бе да привлекат португалеца под наем с опция за откупуване, но баварците настояват за директна продажба. От “Алианц Арена” искат да избегнат повторение на сценария от последната кампания, когато той бе даден под наем на Тотнъм, но “шпорите” отказаха да направят трансфера постоянен.

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Самият Палиня вече е договорил личните си условия с Астън Вила, но сега предстои да стане ясно дали от “Вила Парк” са готови да купят играча или ще се насочат към други цели. Тимът на Унай Емери се нуждае от подсилване в средата на терена, където бяха продадени важни фигури като Морган Роджърс и Юри Тилеманс, за които бяха получени над 150 милиона паунда.

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Снимки: Imago