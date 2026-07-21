Лаутаро след загубения финал: Горд съм, че съм аржентинец

Нападателят на аржентинския национален отбор Лаутаро Мартинес заяви след Световното първенство, че се гордее, че е аржентинец. На финала на турнира на “Албиселесте” загуби с 0:1 от Испания след продължения.

„Опитахме се. Това е второто поредно Световно първенство, на което стигнахме до финала, но този път не се получи. Чувствам огромна гордост, че съм аржентинец. С удоволствие бих помогнал на отбора на терена вчера, но каквото е, това е. Благодаря на всички хора, които ни придружаваха през целия турнир, пътувайки километър след километър, за да бъдат с нас, и на всички, които ни подкрепяха от всеки ъгъл на страната ни“, написа футболистът в социалните мрежи.

Аржентина достигна до финала на Световното първенство за седми път в историята и претърпя четвъртата си загуба в мача за златния медал. Те спечелиха турнира през 1978-а, 1986-а и 2022 година.

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Снимки: Gettyimages