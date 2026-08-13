Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски обяви пред Sportal.bg, че няма да спира нито един футболист, ако иска да премине в друг клуб. Нашата медия попита бизнесмена конкретно за две имена - Каталин Иту и Лукас Риян. Дали първият отива в ЦСКА, а също така има ли интерес към втория от страна на Левски.

“Не знам дали Каталин Иту отива в ЦСКА. Аз съм само спонсор. Треньорът и ръководството решават. В понеделник ще представим новото ръководство и ще контактувате с него. Принципно не спираме нито един футболист, който иска да отиде в друг отбор. Питайте ЦСКА дали се е разбрал с Иту. От наша страна няма проблем. Преди няколко дни казах на нашите играчи: “футболът е до време и ако някой ви предложи два или три пъти по-висока заплата, няма да ви спирам”.

Дали има интерес от Левски към Риян? Ако дадат пари, няма да има проблем. Засега остава при нас.

Вижте, при нас има ред. Взимаме трима нови и с това ще приключим селекцията. Нападател, крило и човек зад нападателя. Единият е много добър, като Меси е. Иту напуска и на негово място вече сме одобрили нов”, каза Христо Крушарски, а след това допълни:

“Целта ни е да направим качествен продукт. Ходите ли на театър? Ходите. Защо? Защото ви е интересно. Искам и в Локомотив да е така. Хората да идват, защото им е интересно. Знам какво ще кажат тези, които “много обичат Локомотив” и ме плюят. Че не ходят заради мен.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google