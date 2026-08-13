Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. efbet Лига
  3. Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

  • 13 авг 2026 | 17:25
  • 11126
  • 12
Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски, взимаме трима нови

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски обяви пред Sportal.bg, че няма да спира нито един футболист, ако иска да премине в друг клуб. Нашата медия попита бизнесмена конкретно за две имена - Каталин Иту и Лукас Риян. Дали първият отива в ЦСКА, а също така има ли интерес към втория от страна на Левски.

“Не знам дали Каталин Иту отива в ЦСКА. Аз съм само спонсор. Треньорът и ръководството решават. В понеделник ще представим новото ръководство и ще контактувате с него. Принципно не спираме нито един футболист, който иска да отиде в друг отбор. Питайте ЦСКА дали се е разбрал с Иту. От наша страна няма проблем. Преди няколко дни казах на нашите играчи: “футболът е до време и ако някой ви предложи два или три пъти по-висока заплата, няма да ви спирам”.

Дали има интерес от Левски към Риян? Ако дадат пари, няма да има проблем. Засега остава при нас.

Вижте, при нас има ред. Взимаме трима нови и с това ще приключим селекцията. Нападател, крило и човек зад нападателя. Единият е много добър, като Меси е. Иту напуска и на негово място вече сме одобрили нов”, каза Христо Крушарски, а след това допълни:

“Целта ни е да направим качествен продукт. Ходите ли на театър? Ходите. Защо? Защото ви е интересно. Искам и в Локомотив да е така. Хората да идват, защото им е интересно. Знам какво ще кажат тези, които “много обичат Локомотив” и ме плюят. Че не ходят заради мен.”

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Монтана даде повече информация за контузените

Монтана даде повече информация за контузените

  • 13 авг 2026 | 16:56
  • 495
  • 0
Специална изненада за Стефано Сенси - ето кой пристигна в Панчарево

Специална изненада за Стефано Сенси - ето кой пристигна в Панчарево

  • 13 авг 2026 | 16:49
  • 3047
  • 4
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 28094
  • 132
Две добри и една лоша новина за ОФК Хасково

Две добри и една лоша новина за ОФК Хасково

  • 13 авг 2026 | 15:32
  • 568
  • 0
Групата на ЦСКА за битката с Макаби

Групата на ЦСКА за битката с Макаби

  • 13 авг 2026 | 14:39
  • 5727
  • 14
Здравословни проблеми в Марица (Милево)

Здравословни проблеми в Марица (Милево)

  • 13 авг 2026 | 14:15
  • 424
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 35933
  • 161
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 28094
  • 132
АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

  • 13 авг 2026 | 10:16
  • 41461
  • 28
Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

  • 13 авг 2026 | 13:01
  • 8414
  • 3
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 10553
  • 19